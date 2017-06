Nationalfeiertag in Schweden: Prinzessin Victoria strahlt in wunderschönem Blumenkleid

Kronprinzessin Victoria von Schweden (© PPE / imago)

Besonders am 6. Juni, dem schwedischen Nationalfeiertag, feiern das Volk und die Königsfamilie gemeinsam. Kronprinzessin Victoria begeistert in diesem Jahr mit einem wunderschönen Blumenkleid und gewohnt charmanten Lächeln.

Der 6. Juni bedeutet in Schweden vor allem eines: Feiern! Es ist der schwedische Nationalfeiertag oder auch „Tag der schwedischen Flagge“ genannt. Sowohl die schwedische Unabhängigkeit und Selbstständigkeit als auch die Einung des Landes wird an diesem Tag in ganz Schweden mit zahlreichen Paraden und Feierlichkeiten begangen.

Natürlich feiert auch das schwedische Königshaus mit. So auch Kronprinzessin Victoria (39). Neben ihrem Mann, Daniel von Schweden (43), verzaubert die Prinzessin in Stockholm in einem wunderschönen Blumenkleid. Der weiße Grundstoff mit den pink-rosanen Blumen samt grüner Blätter schmeichelt der umwerfenden Figur der royalen Tochter und künftigen Königin sehr. Mit ihrem schönsten Lächeln als Accessoire ist sie bestens für den Tag ausgestattet!