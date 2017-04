Nathalie Volk und ihr Freund Frank Otto: So haben sie sich kennengelernt

Frank Otto und Nathalie Volk trennen knapp 40 Jahre Altersunterschied (© Future Images / imago)

Nathalie Volk wurde als Kandidatin von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Nach ihrer Teilnahme beim RTL-Dschungelcamp wurde ihre Beziehung zu dem 39 Jahre älteren Unternehmer Frank Otto bekannt. Wie sich das ungleiche Paar kennenlernte, erfahrt ihr hier.

Ex-Dschungelcamperin Nathalie Volk (20) und Millionär Frank Otto (59) sind ein ungleiches Paar. Während Nathalie mit ihren 20 Jahren noch ganz am Anfang ihrer Karriere steht, ist er mit 59 erfolgreicher Geschäftsmann und Vater von zwei Kindern. Insgesamt 39 Jahre Altersunterschied liegen zwischen dem Paar - und trotzdem sind sie seit Sommer 2015 glücklich liiert.

Nathalie Volk: „Was will der denn?“

Auf einer Charity-Gala liefen sich Nathalie und Frank erstmals über den Weg. „Wir wurden einander vorgestellt, aber kurz danach hatte ich ihn schon wieder vergessen“, so Nathalie im Interview mit „Gala“. Doch Frank hatte wohl gleich Gefallen an der attraktiven Nathalie gefunden und folgte ihr den ganzen Abend: „Ich dachte mir nur immer: ‚Was will der denn?’"

Liebe auf den zweiten Blick

Franks Hartnäckigkeit zahlte sich am Ende aus. Bei der Aftershow-Party kamen sich die beiden näher, unterhielten sich und tauschten Handynummern aus, um gemeinsam zum Essen auszugehen. Dann funkte es schließlich doch bei Nathalie und sie wurden ein Paar. Zurzeit sieht man Nathalie und Frank bei „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, wo dokumentiert wird, wie sich die beiden auf den Seychellen für den Naturschutz einsetzen.