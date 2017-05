Nathalie Volk & Frank Otto: So kommt das Paar bei den Fans an

Frank Otto und Nathalie Volk trennen knapp 40 Jahre Altersunterschied (© Future Images / imago)

In der Öffentlichkeit zu stehen, ist nicht immer ganz einfach. Besonders, wenn man gesellschaftliche Gepflogenheiten nicht so ernst nimmt und sein eigenes Ding durchziehen will, so wie Nathalie Volk und ihr fast 40 Jahre älterer Freund Frank Otto. Doch das Paar erntet viel Zuspruch für seine Offenheit und den Mut zu seiner Liebe zu stehen.

Es ist eine oft thematisierte und viel diskutierte Beziehung: die Partnerschaft zwischen Medienunternehmer Frank Otto (59) und dem 39 Jahre jüngeren Model Nathalie Volk (20). Seit 2016 sind die beiden ein Paar und stehen seitdem auch im Fokus der Öffentlichkeit. Die Ex-GNTM-Kandidatin und der Sohn des Otto-Versand-Gründers gehen dabei ganz offen mit ihrer Liebe um.

Mittels zahlreicher Interviews oder der VOX-Doku „Goodbye Deutschland“ lässt das ungleiche Liebespaar die Öffentlichkeit an seiner Liebe teilhaben. Bei derartiger öffentlicher Präsenz gibt es natürlich immer verschiedene Meinungen der Leute zu einer solchen Liaison. Volk und Otto müssen viel Kritik einstecken, doch auch positives Feedback bekommt das Paar zuhauf.

Ab und an postet Nathalie auf den sozialen Medien Bilder von sich und Frank. Dies nutzen die Fans immer gerne, um größtenteils nette Kommentare wie „Wunderschönes Paar“, „Ich finde euch beide toll“, oder „Ich finde, dass ihr ein tolles Paar seid und der Altersunterschied spielt sowas von keine Rolle“ zukommen zu lassen.