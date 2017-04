Nackt in der Badewanne: So sexy zeigt sich Cheyenne Pahde auf Instagram

Wow! So heiß sieht Cheyenne Pahde auf diesem Badewannnen-Pic aus (© Cheyenne Pahde / Instagram)

Wow! Cheyenne Pahde macht nicht nur eine sexy Figur in ihren Outfits bei „Let's Dance“, sondern auch privat hat die Schauspielerin eine wirklich heiße Seite.

Aktuell schwingt Cheyenne Pahde (22) an der Seite von Andrzej Cibis (29) bei „Let's Dance“ das Tanzbein und begeistert dabei mit heißen Outfits. Wenn man einen Blick auf ihren Instagram-Account wirft, fällt aber auf, dass die 22-Jährige auch privat ein echter Hingucker ist. Zwei Fotos auf ihrem Account stechen dabei besonders ins Auge.

Auf den heißen Bildern räkelt sich der „Alles was zählt“-Star nackt und nur von etwas Schaum bedeckt in der Badewanne. Die „Let's Dance“-Kandidatin wurde auf einem der Badewannen-Pics von hinten fotografiert, jedoch ist bis auf ihre (entzückende) Rückenfront nichts zu erspähen. Nur der Ansatz ihres Pos ist auf dem Bild zu erahnen. Auch das Frontalfoto des Nixen-Shootings gibt keine tieferen Einblicke: Nur Schultern und Beine sind zu erkennen.

Cheyenne Pahde: Auch ihre Fans sind von der heißen Ansicht begeistert

Mit über 8.000 Likes haben auch die Fans der Schauspielerin zum Ausdruck gebracht, dass das pikante Pic von Cheyenne Pahde gern gesehen ist. Ein Follower kommentierte zum Beispiel so unter dem Foto: „Wuhuuu... auch ein Rücken kann entzücken.“ Ein anderer Fan zeigte so seine Bewunderung: „Sooooooo heiß! Sexy Beauty. Und so atemberaubend.“

Wir sind gespannt, in welchem Outfit wir Cheyenne Pahde heute Abend bei „Let's Dance“ um 20.15 Uhr auf RTL zu Gesicht bekommen werden.