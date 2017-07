Nach Verlobung: Patton Oswalt reagiert auf Kritiker 

Patton Oswalt und seine Verlobte Meredith Salenger (© Getty Images)

Als Patton Oswalts Frau Michelle im April vergangenen Jahres plötzlich verstarb, brach eine Welt für den Comedian zusammen. Nun hat er mit Meredith Salenger eine neue Frau an seiner Seite gefunden - und hat sich nun sogar mit ihr verlobt! Doch dieser Schritt kam für viele seiner Fans eindeutig zu früh. Nun reagiert Patton auf die scharfe Kritik.

Comedian und „King of Queens“-Star Patton Oswalt (48) hat mit seiner Meredith Salenger (47) den großen Schritt gewagt: Sie haben sich verlobt! Doch bei den Fans kam nicht nur Freude über die Liebe der beiden auf, sondern es regnete auch viele negative Kommentare. Der Grund dafür: Patton Oswalts frühere Frau Michelle McNamara (†46) verstarb erst im April vergangenen Jahres - zu früh für eine erneute Verlobung, finden viele.

Patton Oswalt wehrt sich gegen böse Stimmen

„Ich habe schon mit einigen bösen Kommentaren gerechnet - und entschieden, sie zu ignorieren“, schrieb Patton Oswalt via Facebook. Außerdem teilte er einen Link zu der Seite von Erica, einer Witwe, die Patton auf ihrem Blog in Schutz nahm. „Wer hat euch das Recht gegeben zu urteilen, wann es noch ‚zu früh‘ ist für jemanden, der durch tiefen Schmerz gegangen ist und es geschafft hat, wieder sein Glück zu finden?“, so Erica, die ihren Partner nur wenige Tage vor Patton verloren hat und damit in der gleichen Situation ist.

Meredith Salenger: Sie liebt Pattons Tochter Alice

Aber glücklicherweise gab es nicht nur böse Stimmen, sondern auch unzählige Glückwünsche für das Brautpaar in spe. Wie Meredith via Facebook mitteilte seien auch Pattons und Michelles Familie glücklich für die beiden.

Meredith veröffentlichte die Verlobung mit einer Collage auf Instagram und schrieb dazu: „Es ist offiziell: Ich bin die glücklichste Frau im Universum. Ich liebe dich, Patton Oswalt, ich liebe dich, Alice Oswalt.“ Damit machte sie nicht nur ihrem zukünftigen Mann, sondern auch ihrer Stieftochter Alice (8) eine wunderbare Liebeserklärung.