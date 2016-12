Nach Tamme Hankens (†56) Tod: Seine Frau Carmen eröffnet Fan-Shop

Carmen Hanken ist von dem Interesse an ihrem Mann Tamme Hanken total berührt (© Tamme Hanken - Hankenhof / Facebook)

Es war für viele ein Schock, als Tamme Hanken am 10. Oktober dieses Jahres im Alter von nur 56 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Seine Frau Carmen möchte jedoch das Vermächtnis des „Knochenbrechers“ an seine Fans weitergeben. Mit neuem Lebensmut möchte Carmen auf dem Hankenhof ein kleines Fan-Paradies erschaffen.

Tamme Hankens (†56) Frau Carmen zeigt sich tapfer. Am 10. Oktober dieses Jahres starb der XXL-Ostfriese im Alter von nur 56 Jahren plötzlich an Herzversagen. Carmen hat seither ein großes Anliegen: Sie möchte, dass Tammes Talent nicht in Vergessenheit gerät. So entschloss sie sich dazu, den Hankenhof weiterhin zu betreiben. Wie die „Bild“ nun berichtet, hat Carmen jedoch Größeres für den Hof geplant. Sie möchte darauf ein wahres Fan-Paradies erschaffen, in dem Trauernde neue Hoffnung schöpfen können und sich mit Freude an Tamme erinnern.

„Mein Ziel ist es, geschmackvoll den Geist von Tamme am Leben zu erhalten. Es war sein Wunsch, dass der Hof weiter läuft. Denn er ist sein Lebenswerk“, so Carmen. Vor Kurzem wurde ein Fan-Shop auf dem Anwesen errichtet. Dort können Fans Tammes Lieblingswein, seine Zigarren, Sitzkissen, T-Shirts mit seinem Lieblingswort „Schätzelein“ und Becher erwerben. Es ist unglaublich, wie viel Lebensmut Tamme Hankens Frau nach dessen Tod gefasst hat.