Nach Quotenpleite: „It Takes 2“ verliert Primetime-Sendeplatz

Die Finalisten von „It Takes 2“ mit ihren Coaches: Annett Möller, Tom Gaebel, Rebecca Siemoneit-Barum, Gil Ofarim, André Dietz, Christina Stürmer und Dave Davis (v.l.) (© Marie Schmidt / RTL)

Mit der Musik-Castingshow für Prominente „It Takes 2“ erhoffte sich RTL vermutlich Einschaltquoten auf dem Niveau von DSDS & Co. Jetzt muss das Finale der Show aber aufgrund von mangelndem Erfolg seinen Sendeplatz zur Primetime räumen.

Das Konzept war nicht schlecht, aber die Zuschauer haute es nicht vom Hocker: In Teams aufgeteilt wie man es von „The Voice of Germany“ gewohnt war, sollten in der RTL-Castingshow „It Takes 2“ Promis ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Professionelles Coaching gab es von ihren Team-Chefs Gil Ofarim (34), Christina Stürmer (34) und Tom Gaebel (42). Moderiert wurde das Ganze vom Allrounder Daniel Hartwich (38) und Newcomerin Julia Krüger (26).

Doch schon beim Halbfinale letzten Sonntag zeichnete sich ab, dass das Format dem Kölner Sender nicht die vermutlich erhofften Quoten bringen wird. Nur 6% Marktanteil konnte die Show laut „Quotenmeter“ verbuchen. Der Sender zog daraus seine Konsequenzen und verschob das Finale der Show am kommenden Sonntag von 20.15. Uhr auf 23.20 Uhr. Erst nach dem Spielfilm „Snow White and The Huntsman“ und „Spiegel TV“ dürfen Rebecca Siemoneit-Barum (39), Annett Möller (38), der von einem Kreuzbandriss geplagte André Dietz (41) und Dave Davis (44) um den Sieg kämpfen.