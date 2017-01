Nach dem Dschungelcamp: Kader Loth will heiraten

Ismet Atli unterstützt seine Freundin Kader Loth in allen Belangen (© foto-ritter.de / imago)

Kader Loth hat große Neuigkeiten: Der Reality-TV-Star möchte endlich seinen langjährigen Lebensgefährten Ismet Atli heiraten. Und auch mit der Familienplanung hat Kader gerade erst begonnen...

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus – und Ex-Dschungelcamperin Kader Loth (44) hat große Neuigkeiten: Der Reality-TV-Star möchte endlich wieder heiraten, das verriet sie gegenüber RTL-„Exclusiv“. Und das wird auch Zeit, denn Langzeitfreund Ismet Ali ist bereits seit sechs Jahren an Kaders Seite und unterstützt sie in jeder Hinsicht. Vor ihrem Abflug zurück nach Deutschland sagte die TV-Diva: „Endlich wollen wir heiraten. Wir haben das die letzten Jahre immer nach hinten verschoben, weil wir ein paar Probleme hatten. Aber jetzt haben wir grünes Licht.“

Eines dieser Probleme könnte vielleicht Kaders erste Hochzeit gewesen sein. Im süßen Alter von 17 Jahren heiratete sie einen 40-jährigen Mann aus Kanada. Kader reichte erst im April vergangenen Jahres die Scheidung ein, obwohl das Paar schon seit 1992 getrennt ist, wie sie gegenüber „Promiflash“ erzählte.

Mit Ismet Atli soll nun alles anders werden. Nach einer kurzzeitigen Trennung scheint das Paar wieder an der gemeinsamen Zukunft zu arbeiten – und das auf Hochtouren! Sogar Kinder, von denen Kader bislang nicht viel wissen wollte, schließt sie mit ihrem Traummann nicht aus. „Erst nach der Ehe. Erst wird geheiratet und danach wird man weiter fleißig dran arbeiten“, erklärt sie gegenüber RTL.