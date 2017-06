Nach Angriff in London: Stars sind geschockt

Schreckliche Nachrichten aus London: Gestern Abend raste ein Lastwagen auf der London Bridge in eine Menschenmenge. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag. Auch die Stars sind schockiert.

Es müssen schreckliche Szenen gewesen sein, die sich gestern Abend in London abgespielt haben. Ein Lastwagen raste auf der London Bridge in eine Menschenmenge. Derzeit sollen mindestens sechs Menschen getötet und 48 verletzt worden sein. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus.

Erst vor zwei Wochen gab es einen Anschlag in Manchester bei einem Konzert von Ariana Grande (23)

Auch die Stars sind schockiert! So schrieb Demi Lovato (24) auf Twitter: „Ich bete für London.“ „Modern Family“-Star Sarah Hyland (26) kann es ebenfalls nicht glauben: „#bleibsicherLondon #herzzerbrechend.“ Schauspielerin Victoria Justice (24) postete diese emotionalen Worte: „Es ist schwer zu verstehen, was derzeit in der Welt vor sich geht. Mein Herz ist mit dir London“

It's so hard for me to comprehend what is going on in the right now. My ❤️goes out to everyone in London today. This needs to STOP. ☮️