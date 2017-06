Na, erkennt ihr den Prinzen auf diesen Bildern?

Hättet ihr Prinz William in seiner Uniform erkannt? (© Getty Images)

Wer versteckt sich denn hinter der roten Uniform und dem Bärenfellhut? Eines ist klar, den Farben nach zu urteilen, ist es ein britischer Royal, der an der Colonel’s Review teilnimmt. Doch könnt ihr auch erkennen, um welchen Prinzen es sich dabei handelt?

Bei den Bildern des Colonel‘s Review am Queen Victoria Memorial Day muss man schon zweimal hinsehen, um zu erkennen, wer sich hinter der Uniform versteckt. Es ist tatsächlich Prinz William (34), der zum ersten Mal an der Militärprobe für die Feierlichkeiten im Rahmen des Geburtstages von Königin Elisabeth II. (91) teilnimmt. Diese hatte ihren Ehrentag zwar schon im April, wird jedoch erst im Juni feiern.

Als Oberst der Irischen Garde nahm Prinz William an der Probe für die Trooping the Colour Parade teil, die jedes Jahr im Juni zum offiziellen Geburtstag der Queen stattfindet. Während diese erst am 17. Juni 2017 zur eigentlich Parade erscheint, dufte ihr Enkel schon einmal vor 1.400 Soldaten Salutieren und sich auf das Event vorbereiten.