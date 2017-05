MTV Movie Awards: Das sind die Gewinner

Emma Watson bekam den MTV Award als Beste Schauspielerin (© Getty Images)

Wie jedes Jahr wurden auch 2017 wieder die MTV Movie and TV Awards in Hollywood verliehen. Und wie immer waren zahlreiche Top-Schauspieler und –Filme nominiert. Die wichtigsten Gewinner haben wir hier für euch.

Am Sonntag, den 7. Mai 2017, war es endlich wieder so weit. Die MTV Movie and TV Awards wurden live im Shrine Auditorium in Los Angeles verliehen. Gastgeber des Abends war Schauspieler und Produzent Adam DeVine (33). Neben Auftritten von Noah Cyrus (17), Big Sean (29) und JBalvin (32), Camila Cabello (20) und Pitbull (36) mit der gemeinsamen Nummer „Hey Ma“ wurden wieder die Besten der Besten im großen Meer des Business' mit dem namhaften Award ausgezeichnet. Und das sind die wichtigsten Gewinner:

FILM DES JAHRES

Gewinner: Die Schöne und das Biest

Get Out

Logan

Rogue One: A Star Wars Story

The Edge of Seventeen

BESTER SCHAUSPIELER/SCHAUSPIELERIN

Gewinner: Emma Watson – Die Schöne und das Biest

Daniel Kaluuya – Get Out

Hailee Steinfeld – The Edge of Seventeen

Hugh Jackman – Logan

James McAvoy – Split

Taraji P. Henson – Hidden Figures

BESTE SERIE

Gewinner: Stranger Things

Atlanta

Game of Thrones

Insecure

Pretty Little Liars

This Is Us

BESTER/BESTE SERIEN-SCHAUSPIELER/SCHAUSPIELERIN

Gewinner: Millie Bobby Brown – Stranger Things

Donald Glover – Atlanta

Emilia Clarke – Game of Thrones

Gina Rodriguez – Jane the Virgin

Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead

Mandy Moore – This Is Us

BESTER KUSS

Gewinner: Ashton Sanders and Jharrel Jerome – Moonlight

Emma Stone and Ryan Gosling – La La Land

Emma Watson and Dan Stevens – Beauty and the Beast

Taraji P. Henson and Terrence Howard – Empire

Zac Efron and Anna Kendrick – Mike and Dave Need Wedding Dates

BESTER BÖSEWICHT

Gewinner: Jeffrey Dean Morgan – The Walking Dead

Allison Williams – Get Out

Demogorgon – Stranger Things

Jared Leto – Suicide Squad

Wes Bentley – American Horror Story

BESTER GASTGEBER

Gewinner: Trevor Noah – The Daily Show

Ellen DeGeneres – The Ellen DeGeneres Show

John Oliver – Last Week Tonight With John Oliver

RuPaul – RuPaul's Drag Race

Samantha Bee – Full Frontal With Samantha Bee

BESTE DOKU

Gewinner: 13TH

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

This Is Everything: Gigi Gorgeous

TIME: The Kalief Browder Story

BESTE COMEDY-PERFORMANCE

Gewinner: Lil Rel Howery – Get Out

Adam Devine – Workaholics

Ilana Glazer and Abbi Jacobson – Broad City

Seth MacFarlane – Family Guy

Seth Rogen – Sausage Party

Will Arnett – The LEGO Batman Movie

BESTER HELD

Gewinner: Taraji P. Henson – Hidden Figures

Felicity Jones – Rogue One: A Star Wars Story

Grant Gustin – The Flash

Mike Colter – Luke Cage

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Stephen Amell – Arrow

GENERATION AWARD

„Fast-&-Furios“-Filmreihe