Morgan Lily: So sieht das Mädchen aus „2012“ heute aus

Morgan Lily aus „2012“ heute (© Morgan Lily / Instagram)

Mit dem Film „2012“ wurde Morgan Lily an der Seite von John Cusack sehr bekannt. Nach dem Kassenschlager bekam sie weitere Rollen in nennenswerten Filmen und Serien und auch als Sängerin macht sie ihre ersten Schritte.

Die kennen wir doch noch aus dem Katastrophenfilm „2012 - Das Ende der Welt“! Morgan Lily (16) spielte die kleine Tochter „Lilly“ der Familie „Curtis“, die um ihr Leben bangte. An der Seite von John Cusack (50) rührte die damals Neunjährige in atemberaubenden Szenen die Zuschauer einige Male zu Tränen. Doch was ist nach dem Film aus ihr geworden?

Morgan Lily ist weiterhin als Schauspielerin tätig

Auch nach „2012“ bekam Lily immer wieder gute Rollen, durch die sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen konnte. In „X-Men: Die erste Entscheidung“ (2011) spielte sie die Rolle der „Mystique“. Zudem war sie in der Serie „Shameless - Nicht ganz nüchtern“ zu sehen und auch in dem Science-Fiction-Film „Cooties“ konnte sie eine Rolle ergattern.

Abgesehen von ihrem schauspielerischen Talent hat Morgan Lily noch eine weitere Gabe: Sie kann bauchreden! Zudem besitzt sie neben der Schauspielerei noch eine weitere Leidenschaft - die Musik! Morgan postet hin und wieder kleine Clips auf ihrem Youtube-Kanal, in denen sie berühmte Songs zum Besten gibt. Mit atemberaubender Stimme haut sie ihre Fans vom Hocker. Bei diesen großartigen Talenten dürften wir in Zukunft bestimmt noch einiges von Morgan Lily hören.