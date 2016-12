Mirjam Weichselbraun: Freund, Schwester, Facebook – Der Faktencheck

Mirjam Weichselbraun im Faktencheck (© Viennareport / imago)

Mirjam Weichselbraun ist ein bekanntest Gesicht im TV. Die Österreicherin ist nicht nur als Moderatorin und Schauspielerin tätig, sondern leiht auch immer wieder ihre Stimme als Synchronsprecherin. Doch wusstet ihr, dass Mirjam auch eine Zwillingsschwester hat, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht?

Mirjam Weichselbraun (35) ist nicht nur in ihrer Heimat Österreich ein gefeierter Star, auch in Deutschland genießt sie viel Aufmerksamkeit. Dabei arbeitet sie nicht nur als Schauspielerin, sondern steht auf regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera. Ihr Privatleben hingegen hält das beliebte Allround-Talent so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus.

So ist Mirjam Weichselbraun nur auf Facebook vertreten und scheut weitere soziale Netzwerke. Dennoch kommt auch die Moderatorin, wenn es um ihre Tochter geht, immer wieder ins Schwärmen. Die kleine Maja (4) kam am 28. September 2012 zur Welt und ist der ganze Stolz von Mirjam Weichselbraun und ihrem Freund, dem Musikmanager Ben Mawson. Während die Kleine in Mirjams Heimatstadt Innsbruck das Licht der Welt erblickte, lebt die Familie nun gemeinsam in London.

Mirjam Weichselbraun hat eine Zwillingsschwester

Doch Mirjam Weichselbraun ist nicht die einzige in ihrer Familie, der das Talent in die Wiege gelegt wurde. Ihre Zwillingsschwester Melanie Binder (35) arbeitete vorerst als Managerin ihrer berühmten Schwester. 2014 wagte jedoch auch sie den Schritt in die Öffentlichkeit und zeigte bei „Dancing Stars“ (Österreich) ihr Tanztalent. Moderiert wird die Tanz-Show dabei von keiner Geringeren als ihrer Schwester Mirjam.