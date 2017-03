„Mini Playback Show“: Das wurde aus Marijke Amado

Marijke Amado ist heute auch als Kabarettistin unterwegs (© Getty Images)

Marijke Amado war in den neunziger Jahren eine der beliebtesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens. Mit der „Mini Playback Show“ ermöglichte sie nicht nur Kindern ihren großen Auftritt, sondern hatte selbst den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht. Doch wie ging es für die Holländerin danach weiter?

Marijke Amado (63) begeisterte mit ihrer fröhlichen Art nicht nur ihre kleinen Gäste bei der „Mini Playback Show“, sondern auch die Zuschauer jeglichen Alters. Als sie die Musikshow von 1990 bis 1998 moderierte, wurde sie zum gefeierten Star unter den Moderatoren Deutschlands. Doch schon vor dem Höhepunkt ihrer Karriere sah man die Holländerin in verschiedenen Formaten. So war sie zuvor an der Seite von Rudi Carrell (†71) in „Am laufenden Band“ oder gemeinsam mit Jürgen von der Lippe (68) bei „WWF Club“ zu sehen.

Nachdem Marijke Amado bei der „Mini Playback Show“ von Jasmin Wagner (36) ersetzt wurde, bekam die Moderatorin mit „Amado und Antwerpes – Die Talkshow für Genießer“ eine weitere eigene Show. Doch auch in anderen Sendungen war Marijke Amado ein gern gesehener Gast. So sah man sie schon bei „Lafer! Lichter! Lecker!“, „Promi Shopping Queen“ und „Let's Dance“.

Ihre letzten beiden Fernsehprojekte waren 2013 „Promi Big Brother“ und 2016 „Grill den Henssler“. Doch ruhig wurde es um Marijke Amado dennoch nicht. Im Jahr 2016 brachte sie mit „Echt wahr?!“ ihr erstes Kabarettprogramm heraus und nimmt dort kein Blatt vor den Mund. Ob Einblicke in das Showgeschäft oder in ihr Privatleben – Amado packt über alles aus. Das tat sie auch in ihrem Buch „Mr. Bink – Vom Traummann zum Albtraum“, welches bereits im Jahr 2006 erschien.