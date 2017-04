Mini-GNTM-Comeback von Wolfgang Joop

GNTM-Jury inklusive Gastjuror Wolfgang Joop (© ProSieben)

Am Donnerstag ist es wieder so weit. Wolfgang Joop ist wieder bei „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen. Über seinen Auftritt als Fotograf und Gastjuror freut sich nicht nur Heidi Klum, sondern auch so manche Kandidatin.

In der aktuellen GNTM-Folge werden die Kandidatinnen wieder von zwei berühmten Männern aus der Modewelt an die Hand genommen. Neben Starfotograf Rankin (50), der die Models in einem fahrenden Bett auf dem Hollywood-Boulevard ablichtet, ist es vor allem der deutsche Modedesigner Wolfgang Joop (72), über den sich die Jury und die jungen Nachwuchsmodels freuen.

Hilfestellung leistet der Designer und EX-GNTM-Juror (Staffel 9-10) für die Models durch einen Schnellkurs in Sachen Androgynität. Bei dem Entscheidungs-Walk geht es diese Woche nämlich darum, als Dandy des 19. Jahrhunderts zu überzeugen. „Ich freue mich so sehr darüber, dass Wolfgang als Gastjuror hier bei uns ist! Gemeinsam werden wir heute schauen, ob es den Models gelingt, uns eine männliche Seite zu zeigen“, so Heidi Klum (43).

Zu sehen ist das Mini-Comeback am Donnerstag, den 6. April, wie immer abends ab 20.15 Uhr auf ProSieben.