Mimi Fiedler und Bernhard Bettermann: Wann folgt die Hochzeit?

Mimi Fiedler und Bernhard Bettermann wollen noch dieses Jahr heiraten (© Getty Images)

Seit einem Jahr sind „Tatort“-Star Mimi Fiedler und „In aller Freundschaft“-Schauspieler Bernhard Bettermann schon verlobt. Die Hochzeitsglocken haben bislang nicht geläutet, doch das soll sich dieses Jahr noch ändern.

Mimi Fiedler (41) und Bernhard Bettermann (52) sind seit 2015 ein Paar. Wie gut sie miteinander harmonieren, bewiesen sie schon in der RTL-Show „Stepping Out“ 2015. Nur ein Jahr später folgte die Verlobung der beiden. Dabei ging der „In aller Freundschaft“-Star Bernhard Bettermann ganz romantisch vor seiner Liebsten auf die Knie und steckte ihr einen schönen Ring an den Finger.

Auf die Hochzeit der beiden Schauspieler musste man bislang jedoch noch warten. Doch wie die „Tatort“-Darstellerin und ihr Verlobter im Interview mit „Bild der Frau“ nun verrieten, soll diese noch dieses Jahr stattfinden. Dabei stellt Mimi Fiedler klar: „Wir wären schon längst verheiratet, aber mein Pass war abgelaufen. Jetzt habe ich einen neuen. Es steht und also nichts mehr im Wege.“

Heiraten wollen die beiden nur im kleinen Kreis mit ihren Kindern. „Wir sind dann zu siebt: meine Söhne, Mimis Tochter Ava und Mimis jüngste Cousine Ana sowie Olivia, unsere Ziehtochter. Die drei Mädchen leben in unserem Haushalt“, erzählt Bernhard Bettermann. Dabei fühlen sich die bei beiden schon jetzt als Mann und Frau und sehen die Eheschließung mehr als Formsache an und nicht als Liebesbeweis.