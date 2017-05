Milka Loff Fernandes: Damit hat ihr Mann ihr Interesse geweckt

Milka Loff Fernandes moderiert „Naked Attraction“ (© RTL II)

Am 8. Mai 2017 geht es los. Die Dating-Show „Naked Attraction“ startet auf RTL II. Im Interview mit „Promipool“ verriet Moderatorin Milka Loff Fernandes neben Hintergründen zur Show auch, wie sie dazu kam, die Moderation der Show zu übernehmen und womit ihr Mann bei ihr punkten konnte.

Milka Loff Fernandes (36) meldet sich mit einem neuen spannenden Format zurück! Am 8. Mai kommt mit „Naked Attraction – Dating hautnah“ eine neue Dating-Show bei RTL II in die deutschen Wohnzimmer. Und eines wird es sicher nicht: Langweilig!

„Naked attraction“ soll die Kandidaten nicht vorführen

Nach dem Jobangebot wurde Milka „schnell klar, dass das Format wenig mit ‚Herzblatt‘ gemeinsam haben würde.“ In der Show lernen sich die Singles nämlich gänzlich unbekleidet kennen. „Natürlich hat mich das erst einmal skeptisch gemacht. Wenn das so etwas Sensationsgeiles hat und man die Leute, die sich eh schon, schutzlos‘ präsentieren, vorführt, möchte ich da selbst kein Teil davon sein. Für mich ist die Nacktheit der Singles einfach eine mutige Tatsache auf deren Basis wir uns unterhalten und kennenlernen“, so die beliebte Moderatorin zu „Promipool“. Die Sendung hebt sich also ganz klar von anderen Nackt-Kuppel-Formaten ab und punktet auch mit interessanten Fakten rund ums Thema „Anziehungskraft“.

Das fiel Milka an ihrem Mann als erstes auf

Bei „Naked Attraction“ geht es natürlich aber vor allem um die Liebe und da gab es laut Milka so einige „Wow-Momente“, die ihr besonders gut gefallen haben. „Also wenn man in den Augen der Singles schon sehen konnte, dass sie sich total toll fanden. Oh je, war das schön!“

Laut der Moderatorin erleichtert Nacktheit die Partnerwahl insofern, als dass „im Vorfeld schon (Erwartungs-) Druck rausgenommen würde.“ Milka selbst konnte von ihrem Mann hingegen auch voll bekleidet überzeugt werden. Ihr Interesse hat der damals mit seiner Nase geweckt. Fernandes‘ Kommentar dazu: „Ich liebe große Nasen. Kein Scherz.“

Auch künftig wird es nicht still um sie werden

Auf die Frage, welche Projekte künftig auf die Moderatorin und Designerin warten, haben wir auch eine Antwort. Neben der aktuellen Kollektion ihres Modelabels „CABO by MILKA“ und zwei Kindern, die zu Hause auf die Mutter warten, moderiere sie regelmäßig auf Veranstaltungen und Events. Und wer weiß, wenn „Naked Attraction“ auch bei den Zuschauern gut ankommt, werden aus den vier veranschlagten Sendeterminen jeden Montag ab dem 8. Mai um 22.15 Uhr auf RTL II, vielleicht ja sogar noch mehr Montags-Dates mit zahlreichen nackten Singles.