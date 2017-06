Miles Teller: „Ich wurde nicht verhaftet“

Miles Teller soll über das Wochenende von der Polizei festgenommen worden sein - zumindest, wenn man einigen Magazinen glaubt! Der Schauspieler selbst meldete sich jetzt via Twitter zu Wort und stellte damit einiges richtig.

„Whiplash“-Star Miles Teller (30) lässt sich das nicht gefallen! Kürzlich wurde nämlich von einigen Magazinen berichtet, dass der Schauspieler wegen öffentlicher Trunkenheit über das Wochenende inhaftiert wurde. Via Twitter klärte Miles diese Situation nun auf und beteuerte, er sei nicht verhaftet und inhaftiert, sondern nur über eine kurze Zeit festgehalten worden.

„Ich wurde nicht verhaftet, ich wurde nur festgehalten, weil es keine Beweise gab, mich mit einem Verbrechen zu belangen“, twitterte Miles am gestrigen Montag. Außerdem hatte der Schauspieler noch einen Tipp für seine Fans und Follower: „Glaubt nicht alles, was ihr lest.“ Gut, dass Miles diese Situation aufgeklärt hat!

Went down to SD to see my buddy before he deployed. I wasn't arrested I was detained bc there was no evidence to charge me with a crime.