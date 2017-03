Mila Kunis zeigt ihren After-Baby-Body

Zweifach-Mama Mila Kunis sieht einfach super aus (© UPI Photo / imago)

Zweifach-Mama Mila Kunis zeigte sich das erste Mal seit der Geburt ihres zweiten Kindes Dimitri auf dem roten Teppich. Wie wir es von der hübschen Schauspielerin gewohnt sind, sah sie dabei einfach super aus - und das, obwohl die Geburt noch gar nicht so lange her ist.

Schauspielerin Mila Kunis (33) ist eine vielbeschäftigte Zweifach-Mama – und das erst seit wenigen Monaten. Vor zwei Jahren wurden sie und Ehemann Ashton Kutcher (39) das erste Mal Eltern der kleinen Wyatt Isabelle (2), Ende November vergangenen Jahres bekam die Familie mit Söhnchen Dimitri Portwood ein weiteres Familienmitglied dazu. Bei den STXFilms in Los Angeles zeigte sich Mila das erste Mal seit der Geburt von Dimitri auf dem roten Teppich – und sah einfach super aus!

In einer schwarzen Culotte-Hose und einem Wickelshirt zeigte Mila Kunis ihren After-Baby-Body, der sich mehr als sehen lassen kann. Sie kombinierte schwarz-weiße Stilettos und eine dezente Halskette dazu und trug die Haare offen, was den Look sowohl lässig als auch chic wirken ließ.

Von schlaflosen Nächten, die Mila gegenüber „People“ erwähnte, war nichts zu sehen. „Es ist anders, dass es jetzt zwei sind. Zudem ist er erst vier Monate alt und ich habe vergessen, was schlaflose Nächte bedeuten. Jetzt weiß ich es wieder!“, plauderte sie aus dem Nähkästchen.

Bald wird Mila Kunis mit „A Bad Moms Christmas“ wieder in ihren Beruf einsteigen. Bis dahin bleibt der kleinen Familie nur eine wunderbare Zeit zu viert zu wünschen.