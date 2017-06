Michelle Hunzikers Tochter Aurora: So verliebt in ihren neuen Freund

Aurora Ramazzotti zeigt ihre neue Liebe Goffredo (© Aurora Ramazzotti / Instagram)

Aurora Ramazzotti, die Tochter von „It’s Showtime“-Jurorin Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti, schwebt auf Wolke sieben. Auf Instagram zeigt sie mit romantischen Bilden ihr Liebes-Glück mit Goffredo Cerza.

Muss Liebe schön sein! Dies beweist uns Aurora Ramazzotti (20) mit einem süßen Schnappschuss von sich und ihrem neuen Freund Goffredo Cerza. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die schöne Tochter von Michelle Hunziker (40) und Eros Ramazzotti (53) ein Bild, das sie und Goffredo küssend vor einem Sonnenuntergang zeigt und macht damit ihre neue Beziehung vor einigen Monaten öffentlich.

Bei dem Liebsten von Aurora handelt es sich um einen Ingenieur-Studenten aus Italien. Sein Leben verbringt Goffredo jedoch in London, wie man auf seinem Instagram-Account sehen kann. Dort hat er auch schon zahlreiche Fotos mit Aurora geteilt, die neben ihren Schwestern Sole (3) und Celeste (2), der ganze Stolz von Mama Michelle Hunziker ist.

Dabei ist es keineswegs verwunderlich, dass Aurora so einen gutaussehenden Mann an ihrer Seite hat. Die hübsche Tochter von Michelle hat nicht nur das Aussehen von ihrer Mutter geerbt, sondern arbeitet wie diese auch als Moderatorin. Während Michelle momentan in der Sat.1-Show „It’s Showtime“ in der Jury sitzt, genießt ihre Tochter jedoch ihre Freizeit und das junge Glück mit Goffredo.