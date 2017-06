Michelle Hunziker: Süßes Kussfoto mit ihrem Tomaso

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi glücklich verliebt (© therealhunzigram / Instagram)

Michelle Hunziker und Ehemann Tomaso Trussardi könnten wohl glücklicher nicht sein. Das beweist uns die 40-jährige italienische TV-Schönheit auch jetzt wieder auf Instagram. Ein Kussbild, inklusive Aufruf zu einer echt süßen Challenge für die Fans seitens Michelle lässt Frühlingsgefühle wach werden.

Verliebt wie am ersten Tag scheinen Michelle Hunziker (40) und ihr Tomaso Trussardi (34). Die beiden sind seit 2014 glücklich verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Sole Trussardi (3) und Celeste Trussardi (2). Nimmt man Michelles Tochter aus erster Ehe mit Eros Ramazzotti (53), die ebenso bildschöne Aurora Hunziker-Ramazotti (20), noch mit ins Boot, sieht sich Tomaso also geballter Frauen-Power gegenüber.

Grund zur Sorge um den italienischen Multi-Millionär besteht aber keine! Denn es liegt ganz viel Liebe in der Luft in dieser Familie. Michelle hat mit ihrem Tomaso einen echten Glücksgriff gelandet. Das zeigt die 40-Jährige auch gerne via Facebook und Co. Zuletzt bezauberte die Moderatorin mit einem Kussbild ihrer selbst mit Ehemann Tomaso via Instagram. Interessant wird es vor allem dann, wenn man sich den Text der schönen Italienerin zu Gemüte führt. Darin ruft Michelle nämlich zu einer Kuss-Challenge auf: „Macht doch alle mit! Eine Neue Challenge: #derschönstekuss - Küsst wen ihr wollt! Wir brauchen dringend Liebesfotos!“

Momentan sitzt Michelle gemeinsam mit Michael Bully Herbig (49) und Sasha (45) in der Jury der Sat.1-Show „It’s Showtime – Das Battle der Besten“. Sonntags ab 20.15 Uhr werden hier die Besten der Besten ihres Fachs, egal ob Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians, gekürt. Am Ende der Reihe steht dann der Beste der Besten fest – derjenige, der Jury und Publikum am Meisten begeistern konnte. Michelle selbst ist aber schon jetzt eine Siegerin. Mit so viel privatem Glück, getoppt von beruflichem Erfolg und diesem umwerfenden Aussehen hat Frau Hunziker wirklich allen Grund zu strahlen.