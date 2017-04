Mia Wasikowska ganz natürlich: So sieht sie ohne Make-up aus

Mia Wasikowska spielte bei „Alice im Wunderland“ mit (© Getty Images)

Immer mehr Stars zeigen sich von ihrer natürlichen Seite und verlassen komplett ungeschminkt das Haus. Auch Schauspielerin Mia Wasikowska folgt diesem Trend.

Mia Wasikowska ist eine 27-jährige australische Schauspielerin. Ihr Name ist nicht so oft in den Medien präsent wie der anderer Hollywood-Stars. Und doch spielt die attraktive Blondine ganz oben in der Liga mit. Spätestens seit ihrer Hauptrolle in Tim Burtons Neuverfilmung von „Alice im Wunderland“ kennt man die natürliche Schönheit der nur knapp 162 Zentimeter großen Schauspielerin. Aber schon zuvor hatte sie in Fernseh- und Kinofilmen, wie beispielsweise „In Treatment“ in Form einer psychisch labilen Leistungssportlerin, markante Rollen gespielt.

Ihre Wandlungsfähigkeit hat sie neben zahlreicher Rollen auch bereits auf dem Laufsteg als Model für das Modelabel Miumiu unter Beweis gestellt. Aber die 27-Jährige hat gar nicht viel Make-up und Schnickschnack nötig. Das zeigt sich besonders dann, wenn man sie ungeschminkt und ungestylt sieht, wie vor Kurzem in Tokyo. Keine roten Lippen, keine zurechtgekämmten Haare und der Verzicht auf Wimperntusche machen gleich einen ganz anderen Typen aus der Schauspielerin. Die pure Mia Wasikowska eben.

