Meryl Streep: Kinder, Filme, Größe - Die Schauspielerin im Faktencheck

Meryl Streep (© Getty Images)

Die hübsche Meryl Streep ist nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerin Hollywoods, sondern auch eine der wandlungsfähigsten. Die heute 67–Jährige beherrscht verschiedenste Rollen perfekt und hat unzählige Fans. Wir verraten euch Meryls Größe, in welchen wichtigen Filmen sie bereits mitspielte und wie viele Kinder die berühmte Schauspielerin hat.

Meryl Streep (67) ist mittlerweile schon 67 Jahre alt, aber immer noch eine richtig attraktive Frau. Sie hat ein hübsches Gesicht, eine schöne Figur und vor allem eine tolle Ausstrahlung und ein einnehmendes Lächeln. Mit ihren 1,68 Metern hat die begabte Schauspielerin außerdem eine relativ durchschnittliche Größe.

Die 67-jährige Meryl ist unfassbar wandlungsfähig, was sie in ihren Filmen immer wieder aufs Neue beweist. Ihre allererste Rolle in einem Kinofilm hatte Meryl im Jahr 1975 im Streifen „Everybody Rides The Carousel“. Von da an folgte Film um Film und Kinoerfolg um Kinoerfolg. Sie spielte in „Kramer gegen Kramer“, „Jenseits von Afrika“, „Ein Schrei in der Dunkelheit“ und „Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse“ mit. Ein besonderer Erfolg wurde der Film „Der Teufel trägt Prada“ im Jahr 2006. Darin übernahm Meryl die Rolle der „Miranda Priestly“, die die gefürchtete Chefredakteurin der Modezeitschrift „Runway“ ist.

Meryl hat vier erfolgreiche Kinder

Es folgten weitere Filmen wie „Mamma Mia“ im Jahr 2008, „Die Eiserne Lady“ im Jahr 2011 und „Wie beim ersten Mal“ im Jahr 2012. Zuletzt war die 67-Jährige in „Ricki – Wie Familie so ist“, „Suffragette – Taten statt Worte“ und „Florence Foster Jenkins“ zu sehen. Der 2016 erschienene Streifen „Florence Foster Jenkins“ dreht sich um die gleichnamige Amateur-Sängerin und Meryl brilliert dabei in der Hauptrolle.

Doch nicht nur beruflich, auch privat kann Meryl auf ein sehr erfolgreiches Leben zurückblicken. Im Jahr 1978 heiratete sie ihre große Liebe, den Bildhauer Don Gummer. Die beiden krönten ihre Liebe mit gleich vier Kindern, die ebenfalls erfolgreich in der Öffentlichkeit stehen. Die 33–jährige Mamie Gummer sowie die 30-jährige Grace Gummer sind wie ihre berühmte Mutter als Schauspielerinnen tätig. Der 37–jährige Sohn Henry dagegen verdient sich sein Geld als Komponist, Musiker, Schauspieler und Sänger und die 25-jährige Louisa Jacobson Gummer steht als Model vor der Kamera und auf den Laufstegen.