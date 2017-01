Menderes Bagci: Das ist sein Favorit im Dschungelcamp 2017

Menderes Bagci mit seinem Favoriten Thomas Hässler (© Menderes Bagci / Facebook)

Letztes Jahr konnte er sich durchbeißen und die Krone holen: Menderes Bagci. Ein Jahr später schaut er sich die Teilnehmer des Dschungelcamps 2017 genauer an und äußert sich zu seinem Favoriten.

Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde und erst vor wenigen Tagen bestätigte RTL die zwölf Kandidaten, die dieses Jahr in den Dschungel gehen werden. Ein paar von ihnen sind nun schon auf dem Weg nach Australien, die anderen folgen bald. Denn ab dem 13. Januar 2017 heißt es wieder „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Letztes Jahr konnte sich Menderes Bagci (32) gegen seine Konkurrenz durchsetzen und sich so den Titel des „Dschungelkönigs“ holen.

Im Interview mit „Express“ schaute er sich die Kandidaten der aktuellen Staffel genauer an und äußerte sich zu seinem Favoriten. Die größten Chancen sieht er dabei bei Thomas Hässler (50). „Kicker kommen immer gut an […]. Der beißt sich durch. Und mich würde es freuen, wenn er gewinnt“, so Menderes im Interview. Und auch auf Facebook wünschte er Thomas schon viel Erfolg für den Dschungel. Ob Menderes am Ende mit seiner Einschätzung richtig liegt, bleibt abzuwarten.