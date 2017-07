„Men in Black“-Star Tommy Lee Jones: Das ist seine Frau Dawn Laurel-Jones

Tommy Lee Jones und Dawn Laurel-Jones sind seit 2001 verheiratet (© Getty Images)

Seit Jahrzenten ist Tommy Lee Jones in Hollywood erfolgreich. Privat hat der Schauspieler das große Los in seiner dritten Ehefrau Dawn Laurel-Jones gefunden. Die beiden sind nun seit über 15 Jahren verheiratet und noch immer glücklich wie am ersten Tag.

Tommy Lee Jones (70) ist schon ein alter Hase im Filmgeschäft. Seit seinem Durchbruch 1983 ist er regelmäßig in Hollywood-Produktionen zu sehen. Seit 1995 führt er auch Regie. Sein Privatleben hält der Schauspieler jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Mit seiner Ehefrau Dawn Laurel-Jones zeigt er sich zwar auf den roten Teppichen Hollywoods, viel weiß man über das Ehepaar jedoch nicht.

Kennengelernt haben sich Tommy Lee Jones und Dawn Laurel-Jones 1996. Damals ließ sich der „Men in Black“-Darsteller gerade von seiner zweiten Ehefrau, der Fotografin Kimberlea Gayle Cloughley, scheiden. Mit dieser hat Jones auch zwei Kinder. 2001 folgte dann die Hochzeit von Tommy Lee Jones und Dawn, welche als Kameraassistentin arbeitet.

Seitdem sind die beiden überglücklich miteinander und leben abseits von Hollywood in San Antonio. Gemeinsam bewirtschaften sie zwei Ranches, auf denen Rinder und Ponys gezüchtet werden. Vom Filmgeschäft will sich Tommy Lee Jones jedoch noch nicht verabschieden. So soll nicht nur ein Crossover von „Men in Black“ und „23 Jump Street“ geplant sein, sondern auch Filme wie „Villa Capri“ und „Shock and Awe“, für die Jones vor der Kamera stehen wird.