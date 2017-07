Melissa McCarthy: So niedlich sah sie vor 10 Jahren aus

Melissa McCarthy im Jahr 2007 (© Getty Images)

Melissa McCarthy ist eine super begabte Schauspielerin und beweist der Welt, dass man auch mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen ein echter Hollywoodstar werden kann. Vor allem in der beliebten Serie „Mike & Molly“ wurde sie international berühmt und für viele Frauen zum selbstbewussten Vorbild. Im Jahr 2007 stand die hübsche Melissa dagegen fast noch am Anfang ihrer Karriere. Damals entstand dieses süße Foto von der heute 46-Jährigen.

Bereits ab Ende der Neunziger war Melissa McCarthy (46) immer wieder in Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. Vom Jahr 2000 bis 2007 ergatterte die heute 46-Jährige die Rolle der Köchin „Sookie St. James“ in der beliebten Serie „Gilmore Girls“ und erlangte durch ihre tolle schauspielerische Leistung erstmals internationale Beachtung. Im Jahr 2007 übernahm sie außerdem die Rolle der „Dena“ in der Serie „Samantha Who?“. Damals war Melissa eigentlich schon 36 Jahre alt, sah aber noch richtig niedlich und jugendlich aus, wie das Foto zeigt.

Auf dem Bild ist Melissa im Januar 2007 auf der After Party der Premiere des Films „The Nines – Dein Leben ist nur ein Spiel“, bei dem auch die hübsche Brünette eine Rolle innehatte, zu sehen. Melissa sieht richtig jung und super süß aus. Sie grinst niedlich in die Kamera und ihre schönen blauen Augen strahlen. Die damals 36-Jährige trägt ihre Haare dunkel und kurz und ist nur dezent geschminkt. Außerdem wirkt Melissa angesichts der Kamera, die auf sie gerichtet ist, fast ein bisschen aufgeregt.

Melissa McCarthy: Unglaublicher Erfolg mit „Mike & Molly“

Mittlerweile hat Melissa in Sachen öffentliche Red-Carpet-Auftritte eiserne Routine. Die Serie „Mike & Molly“, für die sie vom Jahr 2010 bis 2016 vor der Kamera stand, hat sie super berühmt und zu einer echten Hollywoodgröße gemacht. Doch nicht nur ihre Bekanntheit, auch ihr Aussehen hat sich seitdem enorm verändert. Melissa tritt ladyliker und eleganter auf und legt mehr wert auf ihr Aussehen. Außerdem wirkt sie selbstbewusster und taffer. Im Jahr 2016 schaffte sie es zudem, richtig viel abzuspecken und verlor insgesamt unglaubliche 25 Kilo.

Während sich seit diesen zehn Jahren bei Melissa also jede Menge getan und verändert hat, hat eine Sache im Leben der Schauspielerin schon seit dem Jahr 2005 Bestand. In diesem Jahr gab sie ihrem Liebsten Ben Falcone (43) das Jawort. Im selben Jahr war bereits ihr erstes gemeinsames Kind Vivian (10) zur Welt gekommen. Und mittlerweile haben die beiden Turteltäubchen Ben und Melissa ihre Familie um noch ein Mitglied erweitert. Im Jahr 2010 kam nämlich das zweite Töchterchen Georgette (7) zur Welt.