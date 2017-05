Melissa McCarthy: Mit dieser Methode hat sie abgenommen

Melissa McCarthy hat über 25 Kilo abgenommen (© Getty Images)

Melissa McCarthy ist eine wirklich tolle Schauspielerin und ein tolles Vorbild für Millionen von Frauen. Die Schauspielerin hat in den letzten Jahren immer mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt und es jetzt geschafft, mehr als 25 Kilo abzunehmen und ihr neues Gewicht zu halten. Dabei verfolgte die „Taffe Mädels“-Schauspielerin eine simple Methode, die ihr Leben veränderte.

Melissa McCarthys (46) Karriere begann erst sehr spät. Doch seit ihrem Durchbruch mit „Gilmore Girls“ kann sich die Schauspielerin ihre Rollen aussuchen. So übernahm sie nicht nur in Serien, wie „Mike & Molly“ einen wichtigen Part, sondern auch in zahlreichen Hollywood-Filmen, wie „Taffe Mädels“, „Hangover 3“ oder „Ghostbusters“. Seit ihrem Karrierestart hat sich Melissa McCarthy nicht nur zu einem erfolgreichen Star entwickelt, sondern auch äußerlich einen großen Wandel durchgemacht.

Die Schauspielerin nahm über 25 Kilo ab und trägt nun Konfektionsgröße 42. Der Hintergrund ihres hohen Gewichtsverlusts ist nicht der Druck in Hollywood, unbedingt schlank sein zu müssen, um große Rollen zu erhalten. Diese bekommt Melissa McCarthy auch so. Sie hatte irgendwann einfach zu viele Kilos auf der Waage, so dass ihre Gesundheit gefährdet war.

Nachdem sie erst lange Zeit kämpfen musste und immer wieder Opfer des berüchtigten Jo-Jo-Effekts wurde, hat es dann irgendwann endlich geklappt und Melissa McCarthy verlor mehr als 25 Kilo. Dabei hielt sie sich nicht an eine strenge Diät oder machte viel Sport, sondern versuchte einfach Stress zu vermeiden und genug Erholung und Schlaf zu bekommen. Laut eigenen Angaben ist ihr „super langweiliges Leben“ der Grund für ihren Gewichtsverlust, wie sie im Interview mit „extratv.com" erzählte.