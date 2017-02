Melissa McCarthy im Vorher-Nachher-Vergleich: So hat sie 25 Kilo abgenommen

Melissa McCarthy hat extrem abgenommen (© Getty Images)

Schauspielerin Melissa McCarthy ist ein tolles Vorbild für viele Frauen. Die hübsche Brünette kämpfte lange mit ihrem Gewicht, doch zeigte sich trotzdem immer selbstbewusst und lebensfroh auf den roten Teppichen dieser Welt. Anfang 2016 aber konnte Melissa den Jo-Jo-Effekt endgültig besiegen und ganze 25 Kilo abspecken. Melissa verriet den Fans ihren erstaunlich einfachen Abnehm-Trick.

Melissa McCarthy (46) gehört nicht zu den superschlanken Hollywoodstars, die jeden Bissen abwägen und ununterbrochen Sport machen, um ihre Figur zu halten. Und genau das lieben die meisten ihrer Fans an ihr. Doch irgendwann brachte Melissa einfach zu viele Kilos auf die Waage und ihr Gesundheitszustand war in Gefahr. Doch das Abnehmen fiel der hübschen Brünette lange richtig schwer. Immer wieder kam ihr der lästige Jo-Jo-Effekt in die Quere.

Anfang 2016 war damit Schluss: Melissa schaffte es, ganze 25 Kilo abzuspecken und erlebte ein völlig neues Körpergefühl, das sie zum Strahlen brachte. Viele Frauen bewunderten die schöne 46–Jährige für ihr Durchhaltevermögen und ihre Stärke. Deswegen verriet Melissa ihren tollen und eigentlich richtig einfachen Abnehm-Trick.

Melissa kümmerte sich nicht mehr so viel um ihr Gewicht

Früher hatte sich Melissa unglaublich viele Sorgen um ihr Gewicht gemacht und war ständig in Gedanken ums Abnehmen versunken gewesen. Irgendwann wollte sich Melissa nicht mehr so viele Sorgen machen und versuchte, sich so wenig wie möglich um ihren Körper und ihr Gewicht zu kümmern. „Ich habe damit aufgehört, alles zu analysieren und zu überdenken“, meinte sie gegenüber dem Magazin „Extra“. Und daraufhin nahm die sympathische Melissa dann tatsächlich und endlich ab, ohne viel dafür zu tun!

Außerdem gestaltete die erfolgreiche Schauspielerin ihr Leben etwas ruhiger, versuchte unnötigen Stress zu vermeiden und ihrem Körper genug Erholung und Schlaf zu geben. Im Interview mit „Extra“ sagte sie: „Da ist kein Trick, nichts großartig zu verraten: Nur ein super-langweiliges Leben. Du fährst alles runter, du unternimmst nichts Aufregendes und gehst um halb acht ins Bett. Das ist der Trick.“