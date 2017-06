„Mein Partner mit der kalten Schnauze“: So geht es James Belushi heute

James „Jim“ Belushi (© Independent Photo Agency / imago)

James Belushi zählt zu Hollywoods Top-Komikern. Ob bei „Saturday Night Live“ oder in „Immer wieder Jim“ - er brachte seine Zuschauer schon oft zum Lachen. Und noch heute fühlt sich James vor der Kamera pudelwohl!

James Belushi (62), der auch als Jim Belushi bekannt ist, kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Rund 40 Jahre Bühnenerfahrung und knapp 90 Filme und Serien sprechen wahrscheinlich für sich - und ans Aufhören scheint er noch lange nicht zu denken! Dabei hat alles in der Theatergruppe der Schule angefangen.

James Belushi: Sein Lehrer erkannte sein Talent

Nachdem ein Lehrer James’ Improvisationstalent bei Vorträgen erkannte, schickte er ihn zum Schultheater. Später studierte er an der Universität in Illinois Theater und schloss sein Studium erfolgreich ab. Regisseur Garry Marshall (†81) sah James bei einem Auftritt seiner Impro-Gruppe und arrangierte ihn als Co-Star für „Who’s Watching the Kids?“. Damit war James erster Schritt nach Hollywood getan. Es folgten zwei Jahre in der legendären Comedy-Show „Saturday Night Live“, bevor ihm mit „About Last Night“ der Durchbruch gelang.

In Deutschland kennen James wohl einige aus dem Erfolgsfilm „Mein Partner mit der kalten Schnauze“ und der Comedy-Serie „Immer wieder Jim“, in der James acht Jahre lang den Familienvater „Jim“ spielt, der mit viel Humor versucht, sein chaotisches Leben irgendwie in den Griff zu bekommen.

Seine neuesten Projekte

Noch in diesem Jahr wird James in Woody Allens (81) Drama „Wonder Wheel“ zu sehen sein. Dort spielt er an der Seite von Kate Winslet (41), Justin Timberlake (36) und Juno Temple (27). Außerdem ist James Teil der Neuverfilmung der Neunziger-Jahre-Serie „Twin Peaks“, die im Mai dieses Jahres Premiere feierte.

James Belushi ganz privat

2011 gab James Belushi bekannt, dass er an Gicht erkrankt ist. Unterstützung erhält er aber sicher von seiner dritten Frau Jennifer Sloan, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Insgesamt ist James Vater von drei Kindern, unter ihnen auch Schauspieler Robert Belushi (36), der mit seiner Berufswahl in die Fußstapfen seines Vaters tritt.