Meghan Markle feiert die 100. „Suits“-Folge

Meghan Markle umringt von ihren Serienkollegen (© Getty Images)

Meghan Markle ist nicht erst seit ihrer Beziehung mit dem britischen Royal Prinz Harry auf der ganzen Welt bekannt. Die hübsche 35–Jährige ist auch schon lange eine erfolgreiche Schauspielerin und vor allem für ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ beliebt. Nun ließ sie es zur Feier der 100. Folge mit ihren Serienkollegen ordentlich krachen.

Meghan Markle (35) ist bereits seit über sechs Jahren Teil von „Suits“. Die Serie dreht sich um Anwälte und ihre Fälle und verspricht viel Spannung und zahlreiche Intrigen. Meghan übernimmt in der Serie die Rolle der „Rachel Elizabeth Zane“ und ist seit Anfang an mit dabei. Derzeit läuft bereits die fünfte Staffel und nun durften Fans und Schauspieler endlich die Ausstrahlung der 100. Folge feiern. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Sarah Rafferty (44), Patrick J. Adams (35), Gabriel Macht (45) und Rick Hoffman (47) freute sich die hübsche Meghan über den enormen Erfolg der Serie. Die Freundin von Prinz Harry (32) strahlte stolz in die Kamera und wirkte sehr zufrieden.