Megan Fox auf Instagram: Sie zeigt sich von ihrer sexy Seite

Megan Fox ist für viele Männer eine absolute Traumfrau (© Megan Fox / Instagram)

Megan Fox gilt nach wie vor als absolute Hollywood-Sexbombe. Mit dem perfekten Körper und dem sexy Blick aus ihren stechend blauen Augen verdreht die 31–Jährige so einigen Männern völlig den Kopf. Zurzeit ist Megan Model für Frederick’s of Hollywood und zeigte sich nun super sexy und in verführerischer Unterwäsche auf ihrem Instagram-Account.

Schauspielerin Megan Fox (31) hat sich einen neuen Modeljob geangelt. Seit Kurzem steht die 31-Jährige für die Modemarke Frederick’s of Hollywood, die verführerische Lingerie entwirft, vor der Kamera. Nun teilte die schöne Brünette heiße Bilder von den Shootings auf ihrem Instagram-Account.

Auf einem Bild liegt Megan in lilafarbener Unterwäsche und in sexy Pose auf einem Bett, auf einem anderen wird sie gerade erst für das Shooting zurechtgemacht. Auf allen diesen Bildern ist Megan eine echte Schönheit, die mit ihrem lasziven Blick alle um den Verstand bringt. Doch das allerheißeste Foto zeigt Megan in super sexy Leder-Unterwäsche.

Megan bringt Männerherzen zum Schmelzen

Megan trägt ein sexy Korsett aus Leder und dazu passend lederne Strapse und High Heels. Sie lehnt an der Wand und zeigt dem Betrachter des Bildes ihre schöne Rückseite mit dem knackigen Po. Außerdem schaut sie frech lächelnd und mit knallroter Farbe auf ihren Lippen über die Schulter in die Kamera.

Die Fans des Models sind von dem unglaublichen Look der 31-Jährigen begeistert. Sie finden ihren Body umwerfend und verleihen ihrer Begeisterung in den Kommentaren Ausdruck. So meint ein Fan beispielsweise: „Ich liebe es, du bist wunderschön“, während ein anderer einfach nur schreibt: „So heiß!“

When you answer the door for the delivery like... @fredericks_hollywood #momlife Ein Beitrag geteilt von Megan Fox (@the_native_tiger) am 21. Mär 2017 um 14:39 Uhr