Mega Star-Aufgebot: „Willkommen bei Carmen Nebel“ mit Helene Fischer und Andrea Berg

Carmen Nebel und Helene Fischer im Jahr 2015 (© Getty Images)

Wenn sie einlädt, kommen die Stars für gewöhnlich in Scharen: Carmen Nebel. So auch am 20. Mai 2017. Schon jetzt hat eine Vielzahl an Stars aus dem In- und Ausland der Einladung zugesagt. Wir dürfen uns also wieder auf eine Show der besonderen Art freuen.

Auch im Mai 2017, genauer gesagt am 20. Mai, heißt es im ZDF wieder „Willkommen bei Carmen Nebel“. Wie immer dürfen sich die Fans auf eine außerordentliche Show mit zahlreichen hochkarätigen Gästen freuen und der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren.

Zu Gast im Berliner Velodrom werden neben Deutschlands Schlager-Lieblingen Helene Fischer (32) sowie Andrea Berg (51) auch der Volks Rock’n’Roller Andreas Gabalier (32) sein. Daneben haben sich Schlagersängerin Michelle (45), die Sängerinnen Maite Kelly (37) und Vanessa Mai (25), Musiker DJ Ötzi (46), Schlagerikone Karel Gott (77) und noch einige weitere Künstler angekündigt. Sogar die weltklasse Opernsängerin Anna Netrebko (45) wird gemeinsam mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov (40) das Duett „Cantami“ live zum Besten geben.

Es wird am 20. Mai ab 20.15 Uhr also heiß im Berliner Velodrom und für alle ZDF-Zuschauer dank einer Live-Übertragung auch zu Hause.