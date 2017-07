Mega-Quoten für „Grey’s Anatomy“ und „This Is Us“

„Grey's Anatomy“-Stars (© Getty Images)

ProSieben darf sich derzeit über super gute Quoten freuen. Die beliebte Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“ verzeichnet Rekordquoten und auch die neue Serie „This Is Us“ kann nach einer langen Durststrecke nun doch endlich jede Menge Publikum vor die Fernseher locken.

Der heiße Sommer scheint die Menschen nicht so sehr ins Freibad zu treiben, sondern vielmehr vor den Fernseher. Seit Ende Mai kann die erfolgreiche Serie „Grey's Anatomy“ nämlich umwerfende Quoten auf ProSieben erzielen. Während sich die Serie davor eine Zeit lang mit nur einstelligen Marktanteilen begnügen musste, kann der Sender ProSieben nun wieder aufatmen und sich an durchweg zweistelligen Quoten erfreuen. Mittlerweile kletterten die Quoten von „Grey’s Anatomy“ auf bis zu 13,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe, was seit einem ganzen Jahr nicht mehr vorkam. Insgesamt zog die Sendung laut „Quotenmeter“ ganze 1,39 Millionen Menschen und 5,5 Prozent des Gesamtpublikums vor den Fernseher.

Doch nicht nur die Krankenhausserie begeistert die Zuschauer. Auch an der Sendung „This Is Us“ finden immer mehr Fernsehzuschauer Gefallen. Während die Serie bisher nicht wirklich gute Quoten abstauben konnte, hat sich das nun radikal geändert. Vor Kurzem erzielte „This Is Us“ seine persönlichen Rekordquoten von immerhin 8,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Bezogen auf das Gesamtpublikum konnte die Serie zwar insgesamt nur 3,6 Prozent bzw. 0,95 Millionen Menschen erreichen, doch wenn die Zahlen weiterhin so steigen, wird aus „This Is Us“ noch eine echte Erfolgsserie.