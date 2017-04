Max Schautzer: So geht es dem legendären Moderator heute

Max Schautzer und seine Frau Gundel (© Getty Images)

Seine Karriere begann vor über 50 Jahren beim WDR und Sendungen wie „Pleiten, Pech und Pannen“ oder „Immer wieder sonntags“ machten Max Schautzer zur lebenden Legende. Doch auch nach seiner TV-Karriere gönnte der Moderator sich keine Pause und startete als Theaterschauspieler noch mal voll durch.

Max Schautzer (76) war über Jahrzehnte Quotengarant und Ideengeber von TV-Shows wie „Pleiten, Pech und Pannen“, „Immer wieder sonntags“ und „Alles oder Nichts“ und wurde so bis über die Bundesgrenzen hinweg bekannt. Als er im Jahr 2004 wegen seines fortgeschrittenen Alters, Max Schautzer war damals 64 Jahre alt, entlassen wurde, regte das eine heiße Diskussion an. Auch Max Schautzer selbst wehrte sich gegen den „Jugendwahn“, wie er es nannte und schrieb sogar ein Buch zur Verständigung der Generationen.

Max Schautzer: Moderator und Schauspieler

Nach dem Ende seiner Karriere als Moderator widmete sich Max Schautzer wieder der Schauspielerei. An verschiedenen Theatern in München und Stuttgart war er zu sehen und ging sogar auf Tournee durch die Schweiz, Deutschland und Luxemburg. Zuletzt konnte man Max Schautzer im Jahr 2016 in „Meine Braut, sein Vater und ich“ in Düsseldorf als Schauspieler erleben. Der Wechsel vom Moderator zum Schauspieler kommt dabei nicht von ungefähr, denn nach seinem Wehrdienst absolvierte Max Schautzer eine Schauspielausbildungen in Wien und in Köln.

Max Schautzer und seine Frau Gundel

Auch privat ist Max Schautzer längst angekommen. Seit 1968 ist er mit der Innenarchitektin Gundel Schautzer verheiratet. Gemeinsam lebt das Paar sowohl in Köln als auch in Kitzbühel. Privat engagiert sich der Moderator für die SOS-Kinderdörfer und setzt sich stark für den Umweltschutz ein. Bei öffentlichen Auftritten scheint Max Schautzer heute glücklich und immer gut gelaunt. Auf eine solche Karriere kann man auch wirklich stolz zurückblicken.