Max Giermann: So sieht er als Donald Trump aus

Janin Ullmann und Max Giermann als Donald Trump (© Janin Ullmann / Instagram)

Max Giermann schlüpft bekanntlich gerne in fremde Rollen. Zuletzt machte der Komiker auch vor dem US-Präsidenten nicht Halt, verkleidete sich als Donald Trump und parodierte ein Interview für die NDR- und ARD-Show „Extra 3“.

Der Komiker und Imitator Max Giermann (41) ist bekannt dafür, die verschiedensten Menschen zu parodieren. Durch die ProSieben-Show „Switch reloaded“ wurde er der breiten Masse bekannt. Seit 2014 schlüpft er für das Satiremagazin „Extra 3“ in verschiedene Rollen, unter anderem in die des ehemaligen Wirtschaftsministers und jetzigen Bundesaußenministers Sigmar Gabriel (57).

In der letzten Woche setzte der Komiker aber noch mal einen drauf: Er ließ sich Maske und Kostüm verpassen und trat als US-Präsident Donald Trump auf. Mit absichtlich schlechten Übersetzungen von Aussagen, die immer an seine wirklichen Wahlkampf-Reden angepasst waren, nahmen Pseudo-Dolmetscherin Kirstin Warnke (35) und Moderator Christian Ehring (44) Trump aufs Korn.

Juror bei „Puppenstars“

Heute Abend muss sich Max Giermann nicht selbst beweisen und auch nicht in andere Rollen schlüpfen. Er wird zusammen mit Schauspielerin Gaby Köster (55) und Puppenspieler Martin Reinl (41) in der zweiten Staffel der RTL-Show „Puppenstars“ in der Jury sitzen. Hier geht es um Originalität, Kreativität und vor allem darum, den Puppen ordentlich Leben einzuhauchen. Wer die Jury überzeugen kann, kommt in die nächste Runde und wird am Ende vielleicht sogar „Puppenstar 2017“.