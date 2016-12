Matthew McConaughey ist nicht wiederzuerkennen

Matthew McConaughey sieht total anders aus (© Getty Images)

Matthew McConaughey gilt als einer der attraktivsten Schauspieler Hollywoods. Doch auf den neuesten Bildern ist davon nichts mehr zu sehen. Matthew sieht total verändert aus und hat mit dem einstigen Hollywood-Hottie nicht mehr viel gemein.

Kaum zu glauben, aber das ist wirklich Matthew McConaughey (47). Eigentlich zählt der Schauspieler zu den attraktivsten in Hollywood und lässt so manches Frauenherz höherschlagen. Doch auf den neuesten Bildern ist der „Interstellar“-Darsteller nicht wiederzuerkennen. Matthews Haare sind deutlich länger und auch sein Bart sieht eher ungepflegt als sexy aus. Die Locken trägt der Familienvater nach hinten gegelt, was sie dadurch fettig wirken lässt. Wir hoffen, dass der neue Look für eine Filmrolle ist und Matthew bald wieder der attraktive Schauspieler sein wird, den wir alle lieben.