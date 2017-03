Matthew Gray Gubler: Das sind seine berühmten Ex-Freundinnen

2007 datete Matthew Gray Gubler „2 Broke Girls“-Darstellerin Kat Dennings (© Getty Images)

Er ist der Beau aus „Criminal Minds“: Matthew Gray Gubler verdreht als smarter Kriminalpsychologe „Dr. Spencer Reid“ so mancher Zuschauerin der Serie den Kopf. Welche Ladys schon in den Genuss gekommen sind, den attraktiven Schauspieler zu daten, erfahrt ihr hier.

Dass Cleverness sexy sein kann, ist kein Geheimnis. Bestes Beispiel dafür ist Serien-Star Matthew Gray Gubler (36), der in „Criminal Minds“ in der Rolle des extrem intelligenten „Dr. Spencer Reid“ so mancher Zuschauerin imponiert. Während seine Serienfigur aber chronischer Single ist, hat der beliebte Schauspieler selbst schon einige Damen auf seiner Dating-Liste.

Matthew Gray Gubler: Er ging schon mit Kat Dennings aus

Wie viele vermutlich nicht wissen, war der 36-Jährige nämlich im Jahr 2007 mit „2 Broke Girls“-Star Kat Dennings (30) liiert. Super verliebt zeigten sich die beiden zum Beispiel auf der Staffelpremiere der Serie „Weeds“ im selben Jahr in Santa Monica. Doch das Liebesglück hielt nur ein paar Monate. Zuvor soll der Star von 2004 bis 2005 mit Sängerin Charlotte Kemp Muhl (29) ausgegangen sein, die inzwischen den Sohn von John Lennon (†40), Sean Lennon (41), datet. Victoria Asher, (30) ihres Zeichens ebenfalls Sängerin, ist auch an der Seite von Matthew Gray Gubler gesehen worden.

Datete er Taylor Swift?

Gerüchten zufolge soll der Star vor vier Jahren auch mit Mega-Star Taylor Swift (27) angebandelt haben – doch keiner der beiden bestätigte diese Spekulation bisher. Wer aktuell das Herzblatt des „Criminal Minds“-Darstellers ist, ist unbekannt.

Wir sind uns aber sicher, dass ein Mann, der gleichzeitig Model, Schauspieler, Synchronsprecher und sogar Maler ist, keine großen Schwierigkeiten dabei haben wird, bei den Damen zu landen.