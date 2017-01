Matt Damon überzeugt als Krieger im Blockbuster „The Great Wall“

Oscar-Preisträger Matt Damon im Epos „The Great Wall“ (© Universal Studios / other)

Heute startet „The Great Wall“, der neue Hollywood-Streifen mit „Jason Bourne“-Schauspieler Matt Damon, in den deutschen Kinos. Um was es in dem Action-Film geht und ob sich ein Kinobesuch lohnt, erfahrt ihr hier.

Dass Matt Damon (46) Gefallen an actionreichen Filmen gefunden hat, ist spätestens nach seinem Mitwirken an der „Bourne“-Reihe klar. Umso weniger verwundert es, dass die Wahl der aktuellsten Filmrolle des Oscar-Preisträgers auch wieder in das Genre Action/Fantasy fällt.

Im Zentrum der Handlung des neuesten Kino-Epos des US-Amerikaners steht die sagenumwobene Chinesische Mauer im 15. Jahrhundert, die von einer furchtlosen Streitmacht gegen grauenhafte Kreaturen verteidigt werden muss. Matt Damon verkörpert „William Garin“, einen Söldner aus dem Westen auf der Suche nach dem „schwarzen Gold“ - Schießpulver. Zusammen mit „Game of Thrones“-Darsteller Pedro Pascal (41) alias „Tovar“ wird „Garin“ dann aber auf der Flucht von ihren Verfolgern an der großen Chinesischen Mauer von einer Art Elitearmee gefangen genommen. Als die Verteidiger der Mauer beim Durchsuchen des Gepäcks der Söldner aber auf die abgeschlagene Kralle einer ihnen nur allzu bekannten Bestie stoßen, werden „Garin“ und „Tovar“ zu umso wertvolleren Gefangenen. Bald müssen sich die beiden Fremden dann entscheiden, ob sie ihrer Gier nach dem begehrten Schießpulver nachgeben oder der Armee der Mauer in ihrem Kampf gegen ihren uralten Feind beistehen…

In „The Great Wall“ beweist der US-Amerikaner Matt Damon wieder, dass er genau der Richtige für spannungsgeladene Blockbuster mit bildgewaltigem Flair ist. Unter der Regie von Altmeister Zhang Yimou (65) und besetzt mit anderen hochklassigen Schauspielern wie Willem Dafoe (61) entstand so ein 3D-Epos, das mit Sicherheit den Gang ins Kino wert ist.