Matt Damon: Er war den Tränen nahe, als er von George Clooneys Nachwuchs erfuhr

Matt Damon (© China Foto Press / imago)

Sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde: Matt Damon und George Clooney. Als Matt von Amals Schwangerschaft erfuhr, freute er sich deshalb sehr für das hübsche Paar. Matt selbst hat drei Kinder mit seiner Frau Luciana, George zieht gleich mit zweien nach...

Matt Damon (46) und George Clooney (55) verbindet nicht nur ihre jahrelange Schauspielkarriere, während der sie in der „Ocean's“-Trilogie zusammen vor der Kamera standen, sondern auch eine gute Freundschaft. Bei den Dreharbeiten zu ihrem neuesten Projekt „Suburbicon“ verriet George seinem Freund nun das süße Geheimnis, das er und Ehefrau Amal (39) hüteten: Die beiden sollen im Juni Eltern von Zwillingen werden, das berichtet „Daily Mail“.

George und Amal Clooney: Sie werden Eltern von Zwillingen

„Ich habe letzten Herbst mit ihm zusammen gearbeitet, als er mich am Set zur Seite gezogen und es mir erzählt hat. Ich habe fast angefangen zu weinen, ich habe mich so für ihn gefreut! Und dann fragte ich ‚Wie weit ist sie schon?‘ Und er antwortete ‚Acht Wochen!‘“, so Matt Damon gegenüber „ET Canada“. George habe die Zwölf-Wochen-Regel nicht gekannt, nach der man bis zum dritten Monat der Schwangerschaft noch niemandem davon erzählen soll. Doch auf Matts Nachfrage nach weiteren vier Wochen sei glücklicherweise alles in Ordnung gewesen. „Ich bin überwältigt. Sie ist einfach umwerfend, mit ihr hat er den Jackpot geknackt. Sie werden tolle Eltern sein!“, da ist sich Matt Damon sicher - und er muss es wissen, denn er selbst hat drei Kinder mit seiner Frau Luciana Barroso (40).

Das aus dem Frauenhelden George Clooney noch ein zweifacher Vater wird, hätte vor einigen Jahren wohl noch keiner gedacht. Doch nach der Traumhochzeit im September 2014 scheint der Hollywood-Schauspieler sich mit seiner Amal sogar ein richtiges Familienleben vorstellen zu können.