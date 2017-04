„Matrix“-„Trinity“: Was wurde aus Carrie-Anne Moss?

Carrie-Anne Moss alias „Trinity“ (© ZUMA Press / imago)

Lack, Leder, futuristische Handlungen, Carrie-Anne Moss – es kann nur von „Matrix“ die Rede sein. Aber was macht die ehemalige „Trinity“-Darstellerin heute? Und wie sah das Leben der Schauspielerin in den letzten Jahren aus?

Die kanadische Schauspielerin, Filmproduzentin und Ex-Model Carrie-Anne Moss (49) erlangte durch ihre Rolle als „Trinity“ in dem 1999 erschienenen Science-Fiction-Film „Matrix“ weltweite Bekanntheit. Dank ihrer Karatekenntnisse erhielt sie die Rolle an der Seite von Keanu Reeves (52) alias „Neo“ und begeisterte im strengen Lederlook.

Die studierte Schauspielerin hatte bereits zuvor, 1993 in der gleichnamigen Fernsehserie „Matrix“ die Rolle der „Liz Teel“ verkörpert, nachdem sie nach ihrem Schulabschluss zunächst als Model tätig war.

Nach der erfolgreichen „Matrix“-Verfilmung folgten für Carrie-Anne Haupt- und Nebenrollen in Filmen wie „Memento“, „Red Planet“, „Suspect Zero“ und „Snow Cake“. Zuletzt wirkte sie 2017 in der Fernsehserie „Marvel’s Iron Fist“ als Anwältin „Jeri Hogarth“ mit, nachdem sie bereits in den dazugehörigen Vorgängerserien „Marvel’s Jessica Jones“ (2015) und „Marvel’s Daredevil“ (2016) mitgewirkt hatte.

Seit 1999 ist die Kanadierin mit Steven Roy, ebenfalls Schauspieler, verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne und eine Tochter zusammen.