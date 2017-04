Martin Freeman: Größe, Filme, Partnerin - Der Schauspieler im Faktencheck

Martin Freeman ist wieder Single (© Getty Images)

Martin Freeman ist ein unglaublich begabter Schauspieler, der bereits in unzähligen Filmen mitgespielt hat. Doch besonders bekannt wurde der 45–Jährige durch seine Rolle des „Bilbo Beutlin“ im Film „Der Hobbit“. Wir verraten euch, wie groß der Schauspieler ist, in welchen Filmen er bereits auftrat und wie es privat derzeit bei dem sympathischen Martin läuft.

Im Film „Der Hobbit“ spielt Martin Freeman (45) „Bilbo Beutlin“, der – ganz seiner Natur als Hobbit gerecht werdend – ein echter Winzling ist und noch dazu haarige Füße hat. Im echten Leben teilt Martin mit „Bilbo“ dieses Aussehen natürlich nicht. Der 45-Jährige ist ein attraktiver Mann – ein Riese ist Martin mit seinen 1,69 Metern aber trotzdem nicht.

Martin begann seine Schauspielkarriere Ende der Neunziger. Im Jahr 2001 wurde er dann durch seine Rolle in der Serie „The Office“ bekannt und erhielt sogar einen Golden Globe. Seitdem ging seine Karriere steil bergauf. Neben den „Hobbit“-Filmen war Martin in Filmen wie „Shaun oft the Dead“ „Per Anhalter durch die Galaxis“ und „Der perfekte Ex“ zu sehen und spielte auch schon in „Fargo“ und „The First Avenger: Civil War“ mit. Im Kinostreifen „Tatsächlich Liebe“ verkörperte er außerdem den nackten Pornodarsteller.

Beziehung mit Amanda Abbington ging in die Brüche

Im Jahr 2000 lernte Martin seine große Liebe Amanda Abbington (42) kennen. Die hübsche 42-Jährige ist ebenfalls Schauspielerin und die beiden spielten damals gemeinsam im Film „Men Only“. Ganze 16 Jahre waren die beiden ein Paar und bekamen in dieser Zeit auch eine Tochter und einen Sohn.

Im Jahr 2016 allerdings zerbrach die Beziehung von Amanda und Martin. In einem Interview mit dem „Sunday Telegraph“ sprach die hübsche Amanda vor Kurzem über die schwierige Trennung und gestand, dass ausgerechnet Martins Dasein als erfolgreicher Schauspieler einer der Gründe für die Trennung war. Sie verriet, dass sie immer gemeinsam mit den Kindern in London geblieben sei, wenn Martin mal wieder in Hollywood drehen musste und dass das die Beziehung sehr belastet habe.

Martin dagegen sprach mit der „Finacial Times“ über das überraschende Beziehungs-Aus. Der 45-Jährige betonte, dass die Trennung freundschaftlich verlaufen sei und meinte außerdem: „Ich werde Amanda immer lieben.“