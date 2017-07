Markus Mensch: „Wenn man Projekte betreut, die Spaß machen, dann kommt auch kein Stress auf“

Markus Mensch (© Max Ostermeier / other)

Markus Mensch gehört zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten der Münchner Society und verkehrt mit den Reichen und Schönen. Mit seiner PR-Agentur, der Secret Fashion Show und als Top-YouTuber von München hat er sich einen Namen gemacht. Im Interview mit „Promipool“ sprach Mensch über seine Arbeit, sein Leben und die Liebe.

In München ist er schon so bekannt wie ein bunter Hund: Markus Mensch! Mit seiner Agentur Mplus betreut er PR-Projekte, Networking, und Eventplanung. Außerdem arbeitet er intensiv für sein Münchner Stadtmagazin „Monaco de Luxe“ und betreibt seinen eigenen, sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Ein echtes Multi-Talent also! „Alles hat etwas mit Kommunikation zu tun. Als ich die Agentur 2007 gegründet habe, war es nicht mein Plan, Blogger und YouTuber zu werden. Aber wenn sich eine Möglichkeit ergibt, teste ich diese immer gerne und schaue was passiert“, so Mensch über seine vielen Projekte.

Doch so ein Leben muss doch ziemlich stressig sein? Für Mensch, der in seiner Arbeit aufgeht, ist das aber kein Problem: „Wenn man nur Events, Projekte und Kunden betreut, die einem Spaß machen, dann kommt auch kein Stress auf. Vieles, was ich jeden Tag mache, sehe ich selbst nicht als Arbeit an – vielleicht ist das mein Tipp gegen Stress: Nicht alles nur aus der Sicht von Arbeit zu betrachten.“

Aber Markus Mensch gönnt sich natürlich auch ab und an eine verdiente Auszeit. „Da ich in meinem Job immer mit vielen Menschen zu tun habe, brauch ich einen Ausgleich. Diesen finde ich auch beim Golfen mit Freunden oder auch einfach bei einem guten Essen. Mein Privatleben ist sehr ruhig, bin gerne auch alleine und genieße die Stille oder auch gerne mal eine Staffel einer guten Serie“, erklärt er.

Die Secret Fashion Show und „Monaco de Luxe“

Zu den größten Events, die Markus betreut, gehört die Secret Fashion Show, die Münchner Designer, Fashion-Liebhaber, Blogger und natürlich VIPs regelmäßig anlockt. Dabei hat Mensch sich ein ganz konkretes Ziel gesteckt: „Eine Zeit lang war ich schon fast jede Woche zu einer Modenschau eingeladen, immer in Clubs, Autohäusern und Co. Mir hat nie gefallen, dass die Mode immer nur ein Showact einer Veranstaltung war. Ich wollte die Mode im Vordergrund sehen und das in München. Was es nicht gibt, muss man einfach selber machen. Was 2014 mit rund 10 Designern und 150 Gästen begann, hat sich zu einem der größten Fashion-Events in Deutschland entwickelt und wir sind IMMER auf der Suche nach neuen Designern, Models und Talenten für die Show.“

Dazu passt auch „Monaco de Luxe“, das Lifestyle-Magazin rund um München. „Meiner Meinung nach gibt es viele Leser, die sehen wollen, was ich so mache, einen Blick durchs Schlüsselloch wagen. Aber auch sehr viele, die sich Tipps und Feedbacks zu Reisen, Produkten und Dienstleistungen einholen wollen“, beschreibt er die Zielgruppe des Magazins.

Privat fehlt ihm noch etwas ganz Wichtiges

Beruflich hat Markus Mensch also schon viel erreicht, doch etwas fehlt ihm noch: „Im Privatleben habe ich noch viel Luft nach oben. Die große Liebe habe ich noch nicht gefunden und ich hoffe, dass ich diese auch zeitnah erleben darf.“

Doch bis es mit der Liebe klappt, hat Markus Mensch noch viel vor! „Im Winter geht es für mich nach Regensburg, dort eröffne ich für die Agentur das zweite Büro. Und auf YouTube gibt es zu ,Monaco de Luxe‘ auch ,Donau de Luxe‘. Auf dem Kanal gebe ich mehr private Tipps, koche und erzähle mehr Privates von mir. Und klar würde ich gerne mit meinem YouTube Kanal mehr internationale Themen vorstellen.“