Markus Majowski: So sah er früher aus

Auf dieser Collage sieht Dschungelcamp-Teilnehmer Markus Majowski noch ganz anders aus (© Markus Majowski / Facebook)

Dschungelcamper Markus Majowski ist uns als witziger Comedian mit sympathischen Wohlfühlkilos bekannt. Dass der 52-Jährige aber früher auch mal ganz anders aussah, zeigt eine Collage, die der Berliner kürzlich auf Facbeook postete.

Seit vergangenem Freitag können wir auf RTL wieder zwölf Prominenten bei ihrem Kampf mit den unangenehmen Seiten des australischen Dschungels zuschauen.

In der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist auch Comedian Markus Majowski (52) mit von der Partie. Durch TV-Formate wie die Sat.1-Sendung „Die dreisten Drei“ oder „Höllische Nachbarn“ hat sich der Schauspieler einen Namen in der deutschen Comedy-Welt gemacht. Optisch hat sich der 1964 geborene Berliner dabei in seinen meisten Rollen sehr geähnelt: Mit leicht schütterem Haar und sympathischer etwas rundlicher Figur ist der Komödiant einem breiten Publikum bekannt geworden.

Auf einem Facebook-Foto, das Markus Majowski erst vor Kurzem auf seinem Account mit seinen Fans teilte, sehen wir aber eine ganz andere Seite des Darstellers: Die Collage zeigt den Dschungelcamp-Teilnehmer auf vier verschiedenen Fotos, die in seiner Jugend und Kindheit entstanden sind. Auf den Fotos schaut uns ein junger und auch etwas schlankerer Markus Majowski mit vollerem Haar an, wie er beispielsweise mit zwei kleinen Kindern auf dem Arm posiert oder glücklich mit einem Hund spielt. Diese Seite der TV-Ulknudel kannten wir bisher nicht, aber wir finden es umso sympathischer, dass er diese Erinnerungen mit seiner Social-Media-Followerschaft teilt.

Man darf gespannt sein, wie sich der Spaßvogel bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nach seinen ersten Nächten im Dschungel schlägt. Wer weiß, vielleicht wird der witzige SAT.1-Star ja sogar den Dschungelcamp-Thron besteigen und seine Konkurrenz rund um Gina-Lisa Lohfink (30) & Co. aus dem Rennen kicken.