Mark Wahlbergs Frau und Kinder: Das ist seine Familie

Mark Wahlbergs Frau Rheau Durham mit den gemeinsamen Kindern (© Mark Wahlberg / Instagram)

Mark Wahlberg ist nicht nur ein erfolgreicher Action-Star, sondern auch ein liebevoller Vater und Ehemann. Der „In meinem Himmel“-Star hat gemeinsam mit seiner Frau Rhea Durham vier süße Kinder, die er auch auf seinem Instagram-Account immer wieder zeigt.

Mark Wahlberg (45) hat sich vom Rapper „Marky Marc“ zu einem der erfolgreichsten Actions-Stars Hollywoods entwickelt. Zwar feierte er auch schon mit seiner Musik große Erfolge, doch im Nachhinein schämt er sich sogar für diese Karriere. Mit der Arbeit als Schauspieler scheint er nun endlich angekommen zu sein. Doch Mark Wahlberg kann nicht nur auf seine tolle Karriere stolz sein, sondern auch auf seine Familie.

Seit 2009 ist Mark Wahlberg mit seiner Frau Rhea Durham (38) verheiratet. Der Schauspieler und das Model waren zuvor schon acht Jahre lang ein Paar und haben bislang vier gemeinsame Kinder. An diese hat Mark allem Anschein nach auch sein Talent vererbt. In dem vierten Teil von „Transformers“, in dem Mark die Hauptrolle übernimmt, spielen auch seine Kinder Ella Rae (12), Michael (10) und Brendan (7) mit. Nur die kleinste im Bunde, Tochter Grace (6), war noch zu jung für das Filmset.

Gegen eine Karriere seiner Kinder im Showbusiness hat Mark Wahlberg nichts. Dennoch möchte er, wie er im Interview mit „Bild“ erzählt, dass sie erst eine anständige Ausbildung machen, bevor sie sich der Schauspielerei widmen. Bevor es soweit ist, genießt der vierfache Vater jedoch noch die Zeit mit seinen Kindern. Denn diese weiß Mark Wahlberg trotz dem gelegentlichen Familientrubel richtig zu schätzen. „Erst die Familie hat mich zum richtigen Mann gemacht“, so Wahlberg in dem Interview.