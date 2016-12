Mark Hamill und Harrison Ford trauern um Carrie Fisher (†60)

Harrison Ford, Mark Hammil und Carrie Fisher (© Getty Images)

Für die „Star Wars“-Fangemeinde war es sicherlich ein großer Schock, als der Tod von „Prinzessin Leia“-Darstellerin Carrie Fisher gestern bestätigt wurde. Auch ihre Schauspielkollegen Mark Hamill und Harrison Ford sind schockiert über diesen tragischen Verlust und bekundeten ihre Trauer nun öffentlich.

Als „Prinzessin Leia“ wird sie wohl einfach unvergesslich bleiben! „Star Wars“-Schauspielerin Carrie Fisher ist am 27. Dezember nach einer Herzattacke, die sich bereits vier Tage zuvor in einem Flugzeug ereignete, im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Dieser viel zu frühe Verlust ist für viele unbegreiflich. Nun meldeten sich auch Mark Hamill (65) und Harrison Ford (74) zu Wort, die nicht nur eine großartige Schauspielkollegin, sondern auch eine wahre Freundin verloren haben.

„Han Solo“-Darsteller Harrison Ford, der während der Dreharbeiten zu „Star Wars“ eine Affäre mit Fisher gehabt haben soll, gab gegenüber „Just Jared“ ein emotionales Statement ab: „Carrie war einzigartig… brillant, originell. Lustig und gefühlsmäßig ohne Angst. Sie lebte ihr Leben mutig. Meine Gedanken sind bei ihrer Tochter Billie und ihrer Mutter Debbie, ihrem Bruder Todd und vielen Freunden. Wir werden sie vermissen.“

Auch Mark Hamill, der „Luke Skywalker“ und somit „Leias“ Bruder verkörperte, ist fassungslos. So bekundete er seine Trauer via Facebook: „Es ist einfach herzzerbrechend! Sie war unsere Prinzessin.“ Für Hamill ist dieser Verlust besonders tragisch: „Sie hat so eine wichtige Rolle in meinem beruflichen und privaten Leben gespielt, und beides wäre ohne sie so viel leerer gewesen. Ich bin dankbar für das Lachen, die Weisheit, die Güte und sogar den mutwilligen, zahlreichen Mist, den meine geliebte Space-Zwillingsschwester mir durch die Jahre gegeben hat. Danke Carrie! Ich liebe dich.“