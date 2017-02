Mark Forster: So sieht seine Traumfrau aus

Sänger Mark Foster (© eventfoto54 / imago)

Sänger Mark Forster ist der Traum vieler Frauen und berührt mit seiner Gänsehaut-Stimme und seinen emotionalen und tollen Liedern. Doch auf welchen Typ Frau steht der begabte Sänger und „The Voice Kids“-Juror eigentlich? Im Interview mit der „Gala“ erzählte er, welche Frauen ihm gefallen und für wen er bereits einen Song schrieb.

Sänger Mark Forster (33) kann in seinen Liedern seinen Gefühlen freien Lauf lassen, aber im wahren Leben ist der 33–Jährige eher etwas schüchtern. Als er sich mit 14 in ein Mädchen verliebte, schrieb er ihr einen Song, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch das kam bei der Auserwählten damals gar nicht gut an. Mark meinte dazu im Interview mit der „Gala“: „Also, ich habe dann schon meine Lieder geklimpert und meine Texte geschrieben, aber ich glaube so richtig überzeugend war das nicht.“

Auf die Frage, wie denn seine Traumfrau aussehen müsse, weiß der „The Voice Kids“-Juror keine eindeutige Antwort. Einen bestimmten Typ, der ihm besonders gut gefalle, habe er nicht. Im Interview sagt er: „Ich habe keinen festen Frauen-Typ, den ich gut finde. Sie sollte mir gefallen, klug sein, lustig sein. Ich kann leider kein Phantombild aufmalen.“

Mark widmete seiner Schwester ein Lied

In seinem Album „Tape“ findet sich eine Liebeserklärung anderer Art. Denn das Liebeslied schrieb der Sänger nicht für eine Frau, die ihm den Kopf verdrehte, sondern für seine Schwester, die ihm wahnsinnig viel bedeutet. Mark gestand: „Meine Schwester und ich, wir haben zwar ein gutes Verhältnis, aber ich sage ihr nicht ständig, wie gern ich sie habe.“

Um ihr einmal zu zeigen, wie wichtig seine Schwester für ihn ist, verpackte der 33-Jährige seine geschwisterliche Liebeserklärung in einen Song. Daraufhin schickte er ihr das Lied per Mail, um sie zu fragen, ob es in Ordnung wäre, wenn er den Song, in dem ihr Name vorkomme, veröffentliche.

Mark erzählte: „Sie hat sich den Song gleich angehört und total angefangen zu weinen. Ihre Kollegen haben natürlich gefragt, was los ist. Dann hat sie ihnen den Song vorgespielt und das ganze Büro hat angefangen zu heulen. Dann hat sie mir aber zurückgeschrieben, dass es ok ist, wenn ich das Lied veröffentliche.“ Was für ein toller Liebesbeweis!