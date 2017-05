Mark Forster: Das hat sein Leben komplett verändert

Mark Forster (© Getty Images)

Was so ein bisschen Bewegung nicht alles bewirken kann. Deutschlands Musik-Liebling Mark Forster erzählte im VOX-Interview, wie seine persönliche Reise auf dem Jakobsweg sein Leben entscheidend verändert hat und wie diese Zeit auch heute noch eine Rolle in seinem Leben spielt. Den Vollbart trägt der 33-Jährige nämlich nicht nur aus modischen Gesichtspunkten.

Kaum beginnt eine neue Runde „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ auf VOX, schon sind die namhaften Sänger und Sängerinnen der Show in aller Munde. Als Gastgeber des ersten Abends steht besonders Mark Forster (33) im Fokus. Seine Kollegen und Kolleginnen Stefanie Kloß (32), Lena Meyer-Landrut (26), Moses Pelham (46), Michael Patrick Kelly (39) und Gentleman (42) gaben am 23. Mai diverse Forster-Songs auf ihre ganz eigene Weise zum Besten.

Mindestens genau so interessant wie die künstlerischen Darbietungen war aber die Aussage des 33-Jährigen über den Ursprung seines Looks. Er verriet, woher die Inspiration für sein Cap, Brille und Bart kommen. Das Cap verbirgt, wie schon bekannt, die dünner und grauer werdenden Haare. Die Brille ist schlicht auf verminderte Sehkraft zurückzuführen. Doch beim Bart wird es interessant: Den hat Forster sich nämlich stehen lassen, seit er im Jahr 2008 für gut zwei Monate satte 800 Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt hat. Zu den Beweggründen meint der erfolgreiche Musiker: „Ich habe mich irgendwie nicht gut gefühlt.“ Er wollte etwas ändern in seinem Leben und entschloss für sich, der Jakobsweg könne ihm helfen.

Der etwas ausgedehntere Spaziergang war wohl eine der besten Entscheidungen seines Lebens. Auf diesem Weg hatte er beschlossen, einen ernsthaften Versuch zu starten, in der Musikbranche Fuß zu fassen und eine eigene Platte zu schreiben. Und der Bart soll ihn wohl auch jetzt noch täglich an diese lebensverändernde Zeit erinnern: „Den Bart trage ich seitdem ich auf dem Jakobsweg war, das ist der Schmuck des Pilgers.“ Mark Forster ist also in gewisser Weise noch immer auf dem Weg und noch lange nicht am Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Das bedeutet, wir dürfen uns auch weiterhin auf großartige Mitsing-Songs wie „Flash mich“, „Au Revoir“ oder „Ich trink auf dich“ freuen! Jetzt ist Mark Forster aber erstmal jeden Dienstag ab 20.15 Uhr in „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ auf VOX zu bewundern.