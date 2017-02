Maria Olympia von Griechenland: Prinzessin, It-Girl und Instagram-Star

Prinzessin Maria Olympia von Griechenland bei der Foundation Fighting Blindness World Gala (© Getty Images)

Maria Olympia von Griechenland ist nicht nur Prinzessin, sondern auch ein It-Girl, wie es im Buche steht. Mit gerade einmal 20 Jahren ist die hübsche Blondine auf den Hotspots dieser Welt zu Hause und lässt ihre zahlreichen Instagram-Follower an ihrem spektakulären Lifestyle teilhaben.

Wer dachte, dass nur Großbritannien und Schweden heiße Royals im Angebot haben, täuscht sich. Auch Griechenland muss sich für seine Prinzessin Maria Olympia (20) nicht schämen! Die hübsche Blondine ist die älteste Tochter des griechischen Thronfolgers im Exil, Paul von Griechenland (49), und seiner Gemahlin Marie-Chantal von Griechenland (48). Trotz ihres zarten Alters von erst 20 Jahren führt die Adelige bereits ein echtes Jetset-Leben. Geboren wurde die Schönheit in New York. Ihre Kindheit verbrachte sie jedoch Großteils in London, bevor sie aufs Internat in die Schweiz ging. Mit 17 Jahren machte sie ein Praktikum bei der Luxusmarke Dior in Paris und seit 2015 studiert sie an der anerkannten Parson School of Design in New York Fotografie.

Sie hat unglaubliche 97.500 Follower auf Instagram

Trotz ihres Studiums hat die bezaubernde Prinzessin immer noch genug Zeit, die Welt zu erkunden – und das möchte sie mit der Öffentlichkeit teilen. Auf Instagram gewährt sie ihren rund 97.500 Followern fast täglich Einblicke in ihr aufregendes Jetset-Leben. Ob elegant bei den Haute-Couture-Schauen in Paris, im Bikini im griechischen Urlaubsort Porto Heli oder heiß auf privaten Partys in London - die schöne Adelige hält ihre Fans immer auf dem Laufenden.

Auch Prinz Harry (32) ließ sich angeblich von diesem aufregendem Lifestyle beeindrucken. Dem sympathischen Rotschopf wird eine Romanze mit dem It-Girl nachgesagt. Kennen tun sich die beiden schon lange, denn Maria Olympia ist das Patenkind von Harrys Papa, Prinz Charles (68). Ob an den Turtelgerüchten etwas dran ist, wurde allerdings nie offiziell bestätigt...