Marc Terenzi verrät: Darum geht er wirklich ins Dschungelcamp

Ex-Natural-Sänger Marc Terenzi am Flughafen auf dem Weg ins Dschungelcamp (© STAR-MEDIA / imago)

Sarah Connors Ex Marc Terenzi wagt sich für die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die australische Wildnis. Warum sich der 38-Jährige Dschungelprüfungen & Co. stellen möchte, erfahrt ihr hier.

Das Dschungelcamp ruft! Ab kommenden Freitag dürfen wir auf RTL wieder zwölf prominenten Kandidaten bei ihrem Kampf mit den Widrigkeiten des australischen Urwalds zuschauen.

Unter den Teilnehmern der diesjährigen Staffel des Formats befindet sich auch Sänger Marc Terenzi (38). Gegenüber der „Bild“ erklärt er, dass das Dschungelcamp eine Chance auf einen beruflichen Neuanfang für ihn sei. Die Gage, die er von RTL bekommt, soll ihm dabei helfen, diesen Wunsch umzusetzen. Schon während der Show soll zudem eine neue Single des Amerikaners erscheinen.

Im Camp wird Marc übrigens auch auf seine Ex-Freundin Gina-Lisa Lohfink (30) treffen. Nach eigenen Angaben sei dies für ihn allerdings kein Problem und er glaubt auch nicht, dass es mit ihr zum Streit kommen wird.