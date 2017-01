Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel: Bahnt sich schon vor dem Einzug etwas an? 

Sarah Joelle Jahnel und Marc Terenzi gehen auf Flirt-Kurs (© Stefan Menne / RTL)

Sie lächelt ihn kokett von oben an, er himmelt von unten zurück - was bahnt sich denn da zwischen Sarah Joelle Jahnel und Marc Terenzi an? Die zwei Dschungel-Kandidaten scheinen sich ziemlich gut zu verstehen...

Man kann das Knistern zwischen den Beiden förmlich hören! Noch bevor die zwölf Stars überhaupt ins Dschungelcamp eingezogen sind, scheinen Reality-Star Sarah Joelle Jahnel (27) und Sänger Marc Terenzi (38) ordentlich auf Flirt-Kurs zu gehen. Beim großen Kennenlernen teilten sich die zwei eine Strandliege und sahen sich schmachtend in die Augen. Werden die Beiden das neue Dschungel-Traumpaar?

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Promis bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Tuchfühlung gehen, in der letzten Staffel waren es David Ortega (31) und Nathalie Volk (20), die sich die Lagune im Camp teilten. Wir sind gespannt, ob und wie sich die Romanze zwischen Sarah und Marc im Dschungel entwickelt und ob sich die Zuschauer vielleicht sogar über Küsse unterm Wasserfall freuen können...

